Başakşehir, Rizespor'u iki golle geçti

21 Nisan 2024 15:33 - Güncelleme : 21 Nisan 2024 15:34

Süper Lig'de 32'nci haftanın VAR kayıtları açıklandı! İşte Fenerbahçe'nin çok konuşulan pozisyonu...

Süper Lig'de 32'nci haftanın VAR kayıtları açıklandı! İşte Fenerbahçe'nin çok konuşulan pozisyonu...

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında RAMS Başakşehir, Çaykur Rizespor'u konuk etti. İstanbul ekibi karşılaşmayı Pelkas ve Berkay Özcan'ın golleriyle 2-0 kazandı.

Konuk ekipte Mocsi 90+2. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Bu sonuçla Başakşehir puanını 49'a yükseltti. Rizespor ise 48 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada Başakşehir öne geçti. Josef De Souza'nın hızlı kullandığı serbest atışta Çaykur Rizespor ceza yayı önünde topla buluşan Piatek'in şutunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan'dan sekti. Altı pas önünde boşta kalan topu Pelkas ağlara yolladı: 1-0.

30. dakikada ev sahibi takım ikinci golüne yaklaştı. Deniz Türüç, yaklaşık 30 metreden sağ çaprazdan çok sert vurdu, top az farkla üstten auta gitti.

31. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında Olawoyin'in pasıyla topla buluşan Muammer'in kaleyi cepheden gördüğü bölgeden sert şutunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

45+1. dakikada hızlı gelişen Başakşehir atağında, Pelkas'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Piatek, rakibinden topu kurtardı, sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

48. dakikada Çaykur Rizespor net bir fırsatı kullanamadı. Olawoyin, Başakşehir ceza yayı önünden şutunu çekti, kaleci Muhammed'den dönen ve boşta kalan topu Minchev altı pas önünden auta gönderdi.

50. dakikada gelişen Başakşehir atağında Berkay'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Pelkas'ın sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan'dan döndü. Boşta kalan topa Berkay vurdu, meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

59. dakikada sol kanattan paslaşarak gelen Rizespor atağında, Alikulov topu önünde buldu. Alikulov'un sol çaprazdan köşeye çok sert şutunu kaleci Muhammed son anda soluna uzanıp çeldi. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

66. dakikada gelişen konuk ekibin atağında Hojer'in pasıyla Başakşehir ceza sahası önünde topla buluşan, Sauer'in sert şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

79. dakikada Başakşehir ikinci golüne yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta ceza sahasına giren Kemen, ceza yayı önündeki Piatek'e pasını yolladı. Piatek'in şutunda top üst direkten geri döndü.

81. dakikada sol kanattan gelişen atakta Hojer ceza sahasına girdi, sol çaprazdan çok sert vurdu, top yan direkten oyun alanına geri döndü. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

90+2 dakikada Başakşehir penaltı kazandı. Hızlı gelişen Başakşehir atağında Keny, Rizespor ceza sahasında Mocsi'nin müdahalesiyle yerde kaldı, hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. 90+3. dakikada penaltı atışını kullanan Berkay Özcan, kaleci Gökhan ve topu ayrı köşelere gönderdi: 2-0.

Karşılaşmayı RAMS Başakşehir 2-0 kazandı.