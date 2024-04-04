Beşiktaş karşısında Başakşehir'e 1 puanı Emirhan İlkhan getirdi!

04 Nisan 2024 22:22 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 22:50

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Kara Kartal, stoperi Omar Colley'in golüyle öne geçse de eski bir Beşiktaşlı Emirhan İlkhan, son dakikalarda takımına beraberliği getirdi. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla puanını 47 yapan Beşiktaş, 3. sırada yer alan 52 puanlı Trabzonspor'un 5 puan gerisine düşerek 4. sırada yer aldı.

Başakşehir ise puanını 43'e yükseltti.

FERNANDO SANTOS'TAN 4 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, RAMS Başakşehir karşısına son oynadıkları Antalyaspor müsabakasının 11’ine göre 4 değişiklikle sahaya çıktı. Siyah-beyazlılarda sakatlığını atlatan Alex Chamberlain 106 gün sonra kadroda yer alırken, Vincent Aboubakar ise 124 gün sonra 11’de şans buldu.

Tecrübeli teknik adam, Joa Worrall, Emrecan Terzi, Daniel Amartey ve Cenk Tosun’un yerine Necip Uysal, Bahtiyar Zaynutdinov, Rachid Ghezzal ve Vincent Aboubakar’a görev verdi.

CHAMBERLAİN 106 GÜN SONRA KADRODA

Beşiktaş’ta İngiliz oyuncu Alex Chamberlain, Başakşehir maçında 106 gün sonra kadroda yer aldı. Son olarak Süper Lig’in 16. haftasında Alanyaspor müsabakasında görev alan ve maçta sakatlanan Chamberlain, tedavisinin tamamlanmasının ardından teknik direktör Fernando Santos tarafından Başakşehir karşısında yedek soyunduruldu. Tecrübeli oyuncu bu sezon 4 gol kaydederken 1 de asist katkısında bulundu.

ABOUBAKAR 124 GÜN SONRA 11'DE

Siyah-beyazlılarda Vincent Aboubakar, 124 gün sonra 11’de sahaya çıktı. Kamerunlu oyuncu, en son Süper Lig’in 14. haftasında MKE Ankaragücü karşısında 11’de başlamıştı. Yıldız santrfor, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 27 müsabakasında 11 gol atarken 3 de asist yaptı.

MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada gelişen Başakşehir atağında, Ömer Ali Şahiner'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada De Souza topa kafayı vurdu. Yere de çarpan meşin yuvarlağı kaleci Mert soluna uzanıp kornere çeldi.

16. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sol kanattan Muçi'nin yaptığı ortada Semih kafayla topu altıpas içine indirdi. Yakın mesafeden Colley'in ayak koyduğu meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

26. dakikada Başakşehir beraberlik golüne yaklaştı. Dubois'nın sol kanattan penaltı noktası önüne yaptığı ortada Piatek topa kafayı vurdu. Yan direğe çarpan meşin yuvarlak auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

68. dakikada Beşiktaş ikinci golüne yaklaştı. Ghezzal'ın Başakşehir ceza sahası ön çizgisine yakın noktadan kullandığı serbest vuruşta top üst direkten oyun alanına döndü.

81. dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Pelkas'ın sağ taraftan kullandığı kornerde arka direkte Opoku topu içeriye indirdi. Duarte'nin pasıyla topla buluşan Davidson'un yakın mesafeden vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

82. dakikada gelişen Başakşehir atağında, Beşiktaş yarı sahasında topla buluşan Berkay, kaleyi cepheden gördüğü pozisyonda şutunu çekti. Kaleci Ersin köşeye giden topu sağına uzanıp kornere çeldi.

86. dakikada Beşiktaş etkili geldi. Başakşehir ceza sahasında topla buluşan Semih'in ayak içiyle uzak direğe yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan direkten döndü. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

90+5. dakikada Başakşehir beraberliği yakaladı. Başakşehir'in Pelkas ile sağ taraftan kullandığı kornerde Emirhan'ın altıpas içinde yaptığı kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.

Mücadele 1-1 sona erdi.