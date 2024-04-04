Başakşehir'de kritik randevu! İşte Beşiktaş'ın ilk 11'i

04 Nisan 2024 18:40 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 18:41

Beşiktaş'tan 3 futbolcusu için açıklama

Beşiktaş'tan 3 futbolcusu için açıklama

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde Başakşehir'e konuk oluyor.

Siyah-beyazlılar, ligde aldığı üst üste mağlubiyetlerin ardından galibiyet hasretine son vermek ve Trabzonspor'u takibi sürdürmek istiyor.

Ligde oynadığı son karşılaşmada Ankaragücü’ne 2-1 mağlup olan ve son 5 karşılaşmasından 9 puan çıkaran Başakşehir, sahasında Beşiktaş karşısında puan veya puanlar almayı hedefliyor.

MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Muhammed, Dubois, Hamza, Opoku, Lima, Onur, Aleksic, Berkay, Figueiredo, Davidson, Piatek.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Colley, Emrecan, Al Musrati, Gedson, Muçi, Ghezzal, Rashica, Semih.

BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Başakşehir ile Beşiktaş karşılaşıyor.

Başakşehir - Beşiktaş maçı 4 Nisan Perşembe günü saat 20:30’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmada Zorbay Küçük düdük çalacak. Yardımcılıklarını ise Murat Tuğberk Curbay ve Erdem Bayık yapacak.

BEŞİKTAŞ 3 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Fernando Santos yönetimindeki Beşiktaş, Süper Lig’de 3 haftadır galip gelemiyor. Galatasaray mağlubiyeti sonrası siyah-beyazlılar, Gaziantep FK’ya 2-0 ve Antalyaspor’a 2-1 mağlup oldu.

Beşiktaş bu sezon ligde oynadığı 30 karşılaşmada 14 galibiyet 4 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Siyah beyazlılar ligde 40 gol atarken kalesinde ise 36 gole engel olamadı.

Beşiktaş, 31 hafta öncesinde topladığı 46 puanla 4. sırada yer alıyor.

BAŞAKŞEHİR’DE HEDEF GALİBİYET

Çağdaş Atan yönetiminde ligde oynadığı son 5 karşılaşmada 3 galibiyet yaşayan turuncu-lacivertliler, taraftarı önünde Beşiktaş’ı mağlup etmek istiyor.

Başakşehir bu sezon 30 karşılaşmada 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Beşiktaş maçı öncesinde Başakşehir topladığı 42 puanla 6. sırada yer alıyor.