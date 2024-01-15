Başakşehir'den İsrail'e destek veren Eden Karzev'e soruşturma

15 Ocak 2024 11:55 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 12:05

Başakşehir Kulübü'nün İsrailli Futbolcusu Eden Karzev, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle tepkilerin hedefinde. Avustralya Siyonist Federasyonu'nun İsrail'in Gazze'deki katliamlarının 100. günü dolayısıyla yaptığı bir paylaşımı Instagram hesabından paylaşan Karzev için kulüp yetkilileri harekete geçti.

BAŞAKŞEHİR'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Başakşehir, Türkiye'nin hassasiyetlerine ters düşen paylaşım nedeniyle Karzev hakkında disiplin soruşturması başlatıldığını ve oyuncunun yazılı savunmasının istendiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kişisel sosyal medya hesabından, ülkemizin hassasiyetlerine ters düşen paylaşım yaparak, kulüp disiplin talimatlarını ihlal eden Eden Karzev hakkında kulübümüzce disiplin soruşturması başlatılmış olup, bu hususta oyuncunun yazılı savunması talep edilmiştir."

https://twitter.com/ibfk2014/status/1746812919684202651

ANTALYASPORLU JEHEZKEL'İN HAREKETİNİ DE PAYLAŞTILAR

Avustralya'daki Siyonistleri temsil eden çatı kuruluş olan Avustralya Siyonist Federasyonu (ZFA), Antalyasporlu futbolcu İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel'in gol sevinci sırasında İsrail ile dayanışma mesajı veren hareketini de paylaştı.

İsrail propagandası yapan Jehezkel, Antalyaspor'da kadro dışı bırakılırken hakkında soruşturma başlatılmış ve oyuncu da gözaltına alınmıştı. Jehezkel daha önce de Gazze'de yaşamını yitiren Filistinliler için yapılan saygı duruşunu reddettiği için kadroya alınmamıştı.