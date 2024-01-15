Başakşehir'den İsrail'e destek veren Eden Karzev'e soruşturma
RAMS Başakşehir, Gazze'deki katliamın 100'üncü gününde İsrail'i destekleyen paylaşımı nedeniyle futbolcusu Eden Karzev hakkında disiplin soruşturması başlattığını duyurdu.
Başakşehir Kulübü'nün İsrailli Futbolcusu Eden Karzev, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle tepkilerin hedefinde. Avustralya Siyonist Federasyonu'nun İsrail'in Gazze'deki katliamlarının 100. günü dolayısıyla yaptığı bir paylaşımı Instagram hesabından paylaşan Karzev için kulüp yetkilileri harekete geçti.
BAŞAKŞEHİR'DEN RESMİ AÇIKLAMA
Başakşehir, Türkiye'nin hassasiyetlerine ters düşen paylaşım nedeniyle Karzev hakkında disiplin soruşturması başlatıldığını ve oyuncunun yazılı savunmasının istendiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kişisel sosyal medya hesabından, ülkemizin hassasiyetlerine ters düşen paylaşım yaparak, kulüp disiplin talimatlarını ihlal eden Eden Karzev hakkında kulübümüzce disiplin soruşturması başlatılmış olup, bu hususta oyuncunun yazılı savunması talep edilmiştir."
https://twitter.com/ibfk2014/status/1746812919684202651
ANTALYASPORLU JEHEZKEL'İN HAREKETİNİ DE PAYLAŞTILAR
Avustralya'daki Siyonistleri temsil eden çatı kuruluş olan Avustralya Siyonist Federasyonu (ZFA), Antalyasporlu futbolcu İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel'in gol sevinci sırasında İsrail ile dayanışma mesajı veren hareketini de paylaştı.
İsrail propagandası yapan Jehezkel, Antalyaspor'da kadro dışı bırakılırken hakkında soruşturma başlatılmış ve oyuncu da gözaltına alınmıştı. Jehezkel daha önce de Gazze'de yaşamını yitiren Filistinliler için yapılan saygı duruşunu reddettiği için kadroya alınmamıştı.