Beklenen gün geldi: Arda Güler sahne alıyor!

05 Ocak 2024 15:45 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 15:47

Sezon başında Fenerbahçe'den 20+10 milyon Euro beonservis bedeli karşılığında Real Madrid'in yolunu tutan Arda Güler, yaşadığı talihsiz sakatlıklar nedeniyle yeni takımıyla henüz sahaya çıkamadı.

Bu sezon La Liga'daki Rayo Vallecano ve Mallorca ile Şampiyonlar Ligi'ndeki Braga maçlarında kadroda yer alan Arda Güler, forma şansı bulamamıştı.

KUPADA SAHNE ALIYOR

Son oynanan Mallorca maçında da Ancelotti tarafından tercih edilmeyen Arda Güler'in yarın İspanya Kral Kupası son 32 turunda oynanacak Arandina-Real Madrid maçında ilk sürelerini alacak.

CARLO ANCELOTTİ: "İLK 11 BAŞLAYABİLİR"

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, düzenlenen basın toplantısında Arda Güler'i yarın ilk 11'de sahaya sürebileceğini açıkladı.

ARDA GÜLER'İN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İspanya Kral Kupası son 32 turunda oynanacak Arandina-Real Madrid maçı yarın TSİ 23:30'da oynanacak. Müsabaka Tivibu Spor'dan canlı yayınlanacak.