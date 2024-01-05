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    • 05 Ocak 2024 16:07 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 16:07

    Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ilk transferini PSG'den yapıyor!

    Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: TGRT Haber

    Hollandalı Teknik Direktör Giovanni Van Bronckhorst'u takımın başına getirmeye hazırlanan Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat transferde de gaza basıyor. Arat, PSG ile olan iyi ilişkilerini kullanarak genç yıldızı kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar...

    Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ilk transferini PSG&#039;den yapıyor!
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    Bu sezona Şenol Güneş ile başlayan, ardından Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay ve Serdar Topraktepe gibi 3 farklı hocayla maça çıkan Beşiktaş, Hollandalı teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst ile anlaştı.

    Hollandalı hocanın kısa süre içinde İstanbul'a gelerek resmi imzayı atması ve göreve başlaması bekleniyor.

    Beşiktaş'ta yeni yönetim, bir yandan hoca sorununu çözerken bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

    İLK TRANSFER BELLİ OLDU

    Fransız L'Equipe'te yer alan habere göre; Beşiktaş, PSG forması giyen 19 yaşındaki orta saha Cher Ndour'u sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.

    PSG'NİN KARARI BEKLENİYOR

    Haberde, Portekiz ekibi Braga'nın da genç oyuncu ile ilgilendiği belirtilirken PSG'nin birçok talibi olan genç yıldız adayı için son kararını kısa sürede vereceği ifade edildi.

    3 MAÇTA FORMA GİYDİ

    Fransız devi, 19 yaşındaki orta sahayı geçtiğimiz yaz Benfica B takımından bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.

    İtalyan oyuncu, PSG formasıyla sezon toplamda 3 maçta forma giydi.

    Haberler>Futbol>Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ilk transferini PSG'den yapıyor!
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    BeşiktaştransferPSGHasan Arat
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