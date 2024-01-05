Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ilk transferini PSG'den yapıyor!

05 Ocak 2024 16:07 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 16:07

Bu sezona Şenol Güneş ile başlayan, ardından Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay ve Serdar Topraktepe gibi 3 farklı hocayla maça çıkan Beşiktaş, Hollandalı teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst ile anlaştı.

Hollandalı hocanın kısa süre içinde İstanbul'a gelerek resmi imzayı atması ve göreve başlaması bekleniyor.

Beşiktaş'ta yeni yönetim, bir yandan hoca sorununu çözerken bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

İLK TRANSFER BELLİ OLDU

Fransız L'Equipe'te yer alan habere göre; Beşiktaş, PSG forması giyen 19 yaşındaki orta saha Cher Ndour'u sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.

PSG'NİN KARARI BEKLENİYOR

Haberde, Portekiz ekibi Braga'nın da genç oyuncu ile ilgilendiği belirtilirken PSG'nin birçok talibi olan genç yıldız adayı için son kararını kısa sürede vereceği ifade edildi.

3 MAÇTA FORMA GİYDİ

Fransız devi, 19 yaşındaki orta sahayı geçtiğimiz yaz Benfica B takımından bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.

İtalyan oyuncu, PSG formasıyla sezon toplamda 3 maçta forma giydi.