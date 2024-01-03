Beşiktaş, Giovanni van Bronckhorst ile anlaştı

03 Ocak 2024 23:22 - Güncelleme : 03 Ocak 2024 23:55

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş Yönetimi rotayı Hollandalı çalıştırıcı Giovanni van Bronckhorst’a çevirmişti. Uzun süren görüşmelerin sonunda siyah-beyazlı kulüp Hollandalı teknik adam van Bronckhorst ile anlaşma sağladı.

KISA SÜRE İÇİNDE İSTANBUL'A GELECEK

TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş, Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile anlaşma sağladı. Hollandalı teknik adamın kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi ve resmi imzaların atılması bekleniyor.

GENESİO BÜTÇEYİ AŞTI

Öte yandan Beşiktaş’ın, yıllık maliyetinin 7-8 milyon euroyu bulması nedeniyle Bruno Genesio ile yapılan görüşmeleri sonlandırdığı aktarıldı. Fransız teknik adam ve yardımcılarının toplam maliyetinin 8 milyon euroyu bulduğu ve siyah-beyazlıların bu parayı ödemeye yanaşmadığı vurgulandı.