Beşiktaş ilk transferini Rosier'in yerine yapıyor! 2.5 yıllık anlaşma

06 Ocak 2024 23:20 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 23:29

Bu sezon alınan kötü sonuçlarla üst üste hoca değişikliğine giden Beşiktaş'ta kurmaylar transfer çalışmalarını da hızlandırdı. Kadro dışı bırakılan Valentin Rosier ile yollarını ayırmayı hedefleyen siyah-beyazlılar Norveçli sağ beki kadrosuna katmak istiyor.

KARTAL, SVENSSON İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Sports Digitale'in haberine göre; Beşiktaş, Adana Demirspor'dan ayrılan Jonas Svensson için harekete geçti. Siyah-beyazlıların, Norveçli sağ bekle pazarlıklara başladığı belirtildi.

2.5 YILLIK ANLAŞMA

Beşiktaş ile Jonas Svensson arasındaki görüşmelerin olumlu geçtiği aktarılırken tecrübeli sağ bekle 2.5 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağlanmak üzere olduğu ifade edildi.

YARIN İMZAYI ATIYOR

Sercan Dikme'nin geçtiği bilgiye göre; Jonas Svensson yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacak.

SAATLER ÖNCE ADANA DEMİRSPOR'DAN AYRILDI

Jonas Svensson, Adana Demirspor ile olan sözleşmesini saatler önce feshetti.

30 yaşındaki sağ bekle ilgili ayrılık açıklamasında, "Profesyonel futbolcumuz Jonas Svensson ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Svensson'a kulübümüze verdiği hizmetlerden ötürü teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

20 MAÇTA 1 GOL-3 ASİST

30 yaşındaki sağ bek bu sezon Adana Demirspor'da 20 maçta forma giydi. Jonas Svensson bu maçlarda 1 gol atarken 3 de asist yaptı.

Verdal IL altyapısında futbola başlayan Jonas Svensson daha sonra Levanger, Rosenborg, AZ Alkmaar ve Adana Demirspor'da forma giydi.

Norveç Milli Takımı'nda 23 müsabakada şans bulan Jonas Svensson, 1 gol atma başarısı gösterdi.

30 yaşındaki savunmacının güncel piyasa değeri 2 milyon 600 bin Euro civarında gösteriliyor.