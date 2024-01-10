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    • 10 Ocak 2024 12:15 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 13:00

    Beşiktaş Jonas Svensson'u renklerine bağladı

    Beşiktaş, Adana Demirspor'la karşılıklı anlaşarak Norveçli savunma oyuncusu Jonas Svensson ile sözleşme imzaladığını açıkladı.

    Editör: Murat Makas / Kaynak: Anadolu Ajansı
    Beşiktaş Jonas Svensson&#039;u renklerine bağladı
    Beşiktaş, Jonas, Adana Demirspor

    Geçtiğimiz günlerde Portekizli teknik adam Fernando Santos ile 2025 yılının sonuna kadar sözleşme imzaladığını açıklayan Beşiktaş, ara transfer döneminde sürpriz hamle yaptı.

    Beşiktaş Jonas Svensson'u renklerine bağladı

    JONAS RESMEN BEŞİKTAŞ'TA

    Beşiktaş, ara transfer döneminde Adana Demirspor ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesheden Jonas Svensson'u renklerine bağladığını açıkladı. Siyah-beyazlılar, "Kulübümüz, 2023-24 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında Norveçli defans oyuncusu Jonas Svensson ile sözleşme imzalamıştır.Jonas Svensson’a Beşiktaş ailesine hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.

    Haberler>Futbol>Beşiktaş Jonas Svensson'u renklerine bağladı
    BeşiktaşJonasAdana Demirspor
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