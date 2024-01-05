Beşiktaş, Kasımpaşa'yı konuk ediyor! İşte ilk 11'ler

05 Ocak 2024 19:10 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 19:13

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında bugün Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Ligin ilk yarısında sergilediği performansla beklentilerin altında kalan ve yeni yönetimin göreve gelmesiyle hoca değişiklikiğine giden Beşiktaş, 29 puanla 5. sırada yer alıyor.

BEŞİKTAŞ-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 19. haftası 5 Ocak Cuma günü Beşiktaş - Kasımpaşa mücadelesine sahne olacak.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports'tan yayınlanacak.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Bakhtiyor, S. Emrecan, Amir, Salih, Gedson, Rashica, Semih, Muleka

Kasımpaşa: Gianniotis, Taylan, Yasin, Winck, Mortadha, Gökhan, Aytaç, Hajradinovic, Fall, Gomis, Da Costa

TAKIMIN BAŞINDA SERDAR TOPRAKTEPE YER ALACAK

Rıza Çalımbay'ın ayrılığı sonrası henüz yeni bir teknik direktörle sözleşme imzalamayan Beşiktaş'ta, yarın Kasımpaşa ile oynanacak karşılaşmada takımın başında U19 Akademi Takımı Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe olacak.

Hatayspor maçını da Topraktepe idaresinde oynayan Kartal, mücadeleyi 2-1 kazanmıştı.

LİGDE 41. RANDEVU

Beşiktaş ile Kasımpaşa, yarın oynayacakları mücadeleyle birlikte Süper Lig'de 41. kez rakip olacak. Geride kalan 40 müsabakanın 26'sını Beşiktaş kazanırken, Kasımpaşa ise 6 defa galip geldi. İki takım arasındaki 8 maç da beraberlikle sonuçlandı.

Bu maçlarda Kartal, 85 kez fileleri havalandırırken, Kasımpaşa da 45 gol kaydetti.

KARTAL'DA 7 EKSİK

Beşiktaş'ta 7 futbolcu Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ve Umut Meraş'ın yanı sıra Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Omar Colley ile Daniel Amartey kadroda yer alamayacak.

Vincent Aboubakar, Valentin Rosier ve Jean Onana da kadro dışı bırakılmıştı.