Tgrt Haber
Canlı Yayın Yayın Akışı
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Canlı Yayın
  • Yayın Akışı
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Magazin
  • Videogaleri
  • Fotogaleri
  • Diğer
    • 04 Ocak 2024 16:38 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 16:44

    Beşiktaş yeni golcü için rotasını Sırbistan'a çevirdi

    Editör: Murat Makas / Kaynak: Sabah

    Beşiktaş, devre arası için transfer çalışmalarına hız verdi. Partizan'ın Brezilyalı golcüsü Matheus Saldanha Beşiktaş'ın transfer listesine girdi.

    Beşiktaş yeni golcü için rotasını Sırbistan&#039;a çevirdi
    Beşiktaş, Transfer

    Beşiktaş Futbol Takımları Koordinatörü Samet Aybaba, forvete takviye için arayışlarını sürdürürken Sırbistan'dan yeni bir ismi gündemine aldı.

    Aybaba, geçtiğimiz günlerde Partizan-Kızılyıldız maçını izlemek için Sırbistan'a giderek ev sahibi ekipten Matheus Saldanha'yı izlemiş ve çok beğenmişti.

    Tecrübeli yöneticinin Saldanha için kısa süre içerisinde Partizan'la masaya oturması bekleniyor.

    Beşiktaş yeni golcü için rotasını Sırbistan'a çevirdi

    SEZON RAKAMLARI

    24 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, bu sezon 24 maçta 14 gol ve 5 asiste oynadı. Partizan'a Japon ekibi Chiba'dan 1.3 milyon euroya transfer olan Saldanha'ının kontratı 2027'de sona erecek.

    Haberler>Futbol>Beşiktaş yeni golcü için rotasını Sırbistan'a çevirdi
    Etiketler
    Beşiktaştransfer
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Keşfet
    Sonraki Haber Yükleniyor...