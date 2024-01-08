Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosu belli oldu

08 Ocak 2024 14:25 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 14:59

Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın erteleme maçında yarın Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

SALİH UÇAN DA YOK

Kulüpten paylaşılan kadroda, Kasımpaşa mücadelesinde sakatlanan Necip Uysal'ın yanı sıra tedavisi devam eden Alex-Oxlade Chamberlain, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Omar Colley ve Daniel Amartey ile kadro dışı bırakılan ve ülkesinin milli takımına çağrılan Vincent Aboubakar, Fransa'nın Marsilya takımına kiralık olarak gönderilmesi gündemde olan Jean Onana, kadro dışı bırakılan Valentin Rosier ile sarı kart cezalısı olan Salih Uçan yer almadı.

Siyah-beyazlı ekibin Rize'ye gidecek kafilesinde şu isimler yer alıyor:

"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Ante Rebic, Cenk Tosun, Milot Rashica, Rachid Ghezzal, Amir Hadziahmetovic, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Emirhan Delibaş, Jackson Muleka, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Yakup Arda Kılıç, Aytuğ Batur Kömeç, Tayfur Bingöl, Umut Meraş, Emrecan Terzi, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy."