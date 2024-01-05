Beşiktaş'ın yeni hocası gözünü Fenerbahçeli yıldıza dikti!

05 Ocak 2024 16:42 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 16:43

Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasının ardından başlayan teknik direktör arayışlarında sona gelindi. Siyah-beyazlılar Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst ile 1,5 +1 yıllık kontrat konusunda anlaşma sağladı.

Hollandalı hocanın kısa süre içinde İstanbul'a gelerek resmi imzayı atması bekleniyor.

VAN BRONCKHORST'TAN RYAN KENT TALEBİ!

Takvim'de yer alan habere göre; Van Bronckhorst, son olarak çalıştırdığı Glasgow Rangers'ten eski öğrencisi Ryan Kent'in transfer edilmesini istiyor.

AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

Fenerbahçe'ye sezon başında bedelsiz olarak transfer olan İngiliz yıldızın da fazla forma şansı bulamadığı için ayrılığa sıcak baktığı ifade ediliyor.

KİRALAMA TEKLİFİ YAPILACAK

Siyah-beyazlı yönetimin Hollandalı hocanın isteği üzerine, Fenerbahçe ile 2027'ye kadar kontratı bulunan 27 yaşındaki yıldızı kiralamayı düşündüğü ve girişimlere başlayacağı belirtildi.

Bu sezon 15 maça çıkan Kent, 1 gol, 2 asistlik katkı sağladı.