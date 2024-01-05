Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü bugün İstanbul'a geliyor!

05 Ocak 2024 13:25 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 15:16

Bu sezona Şenol Güneş ile başlayan, ardından Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay ve Serdar Topraktepe gibi 3 farklı hocayla maça çıkan Beşiktaş, Hollandalı teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst ile anlaştı.

Siyah-beyazlıların Giovanni van Bronckhorst ile 1,5 + 1 yıllık opsiyonlu kontrat yapacağı ve Hollandalı teknik adamın senelik 1.3 milyon Euro ücret alacağı öne sürüldü.

İSTANBUL'A GELİYOR

48 yaşındaki teknik adamın ve ekibinin getirilmesi için özel bir uçak ayarlandığı iddia edildi.

KASIMPAŞA MAÇINDA TRİBÜNDE

Herhangi bir aksilik çıkmaması halinde Van Bronckhorst akşama doğru İstanbul'da olacağı ve bu akşam oynanacak Kasımpaşa maçını tribünden takip edeceği kaydedildi.

PAZARTESİ GÜNÜ İŞBAŞI YAPACAK

Pazar günü resmi imzaların atılması beklenirken, Hollandalı teknik adamın pazartesi günü yapılacak idmanda takımın başında olması bekleniyor.

EKİBİ DE BELLİ OLUYOR

Van Bronckhorst, daha önce Feyenoord ve Rangers'ta yardımcı antrenörlüğünü yapan eski yıldız golcü Roy Makaay'ı da teknik heyetine istedi.

Şu anda Bayern Münih altyapısında antrenörlük yapan Makaay da Alman kulübüne, ayrılma düşüncesini iletti. Münih'in bu isteğe vereceği cevap bekleniyor.

VAN GASTEL'E HENÜZ İZİN ÇIKMADI

Giovanni van Bronckhorst'un ekibinin diğer üyesi olan Jean Paul Van Gastel ise şu anda NAC Breda'nın teknik direktörlüğünü yapıyor. Hollanda kulübü, Van Gastel'in ayrılığına izin vermeyeceğini resmen duyurdu.

Ayrıca 47 yaşındaki antrenör Denny Landzaat'ın ekipte yer alacağı ifade edildi.

GİOVANNİ VAN BRONCKHORST KİMDİR?

Hollanda ekibi Feyenoord'u 2015-2019 yılları arasında çalıştıran Giovanni van Bronckhorst, 176 maçta 1.99 puan ortalaması yakaladı.

2019'da Feyenoord'dan ayrıldıktan 1 sene sonra 48 yaşındaki çalıştırıcı, Çin Ligi takımlarından Guangzhou City'yle anlaştı.

Çin'den ayrıldıktan sonra 2021'de İskoçya Ligi takımlarından Rangers'a imza atan Hollandalı antrenör, 68 maçta takımının başında yer aldı.

2022'de İskoç ekibinden ayrılan Hollandalı hoca, bu tarihten sonra herhangi bir takım çalıştırmadı.

6 KUPA KAZANDI

Giovanni van Bronckhorst, Feyenoord'da Eredivisie, Hollanda Kupası (2) ve Hollanda Süper Kupa (2) şampiyonlukları yaşadı.

Rangers'la 2021/22 sezonunda İskoçya Kupası'nı kazanan Giovanni van Bronckhorst'un teknik direktör olarak toplamda 6 kupası bulunuyor.