Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Santos'un geliş saati belli oldu

08 Ocak 2024 15:13 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 15:41

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Fernando Santos'un bugün saat 20.30'da İstanbul'a ineceğini açıkladı. İmza töreni de yarın saat 12.00'de gerçekleşecek.

Fernando Santos ve teknik ekibi için Beşiktaş Başkanı Hasan Arat’ın katılımıyla yarın (9 Ocak Salı) saat 12.00’de Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi’nde imza töreni yapılacak.

SAAT VERİLDİ

Beşiktaş Kulübü, "Teknik Direktörümüz Fernando Santos, yardımcıları ile birlikte bugün saat 20.30’da İstanbul Havalimanı’nda olacak." dedi.

Kulüpte şu ifadeler yer aldı:

Teknik Direktörümüz Sayın Fernando Santos, yardımcıları ile birlikte bugün (pazartesi) saat 20.30’da İstanbul Havalimanı’nda olacak.

Fernando Santos ve teknik ekibi için Başkanımız Hasan Arat’ın katılımıyla yarın (9 Ocak Salı) saat 12.00’de Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi’nde imza töreni düzenlenecek. Törenin ardından Başkanımız Hasan Arat, Fernando Santos ve ekibine özel (basına kapalı) olarak Beşiktaş Müzesi’nde tarihimiz hakkında ayrıntılı bilgiler verecek.

İmza töreni, Beşiktaş JK Kurumsal Medyası tarafından Türkiye’ye ve yurt dışına Türkçe, İngilizce ve Portekizce simultane çevirilerle birlikte canlı olarak yayınlanacak.

Basın mensupları, Tüpraş Stadyumu sporcu girişinden akreditasyonla imza törenine kabul edilecek.