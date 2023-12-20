Beşiktaş'ta 3 isim daha yolcu! Hedefte yerliler var

20 Aralık 2023 14:23 - Güncelleme : 20 Aralık 2023 14:27

Beşiktaş'ta yeni yönetimin göreve gelmesiyle kadro planlaması çalışmaları sürüyor.

5 futbolcusunu kadro dışı bırakan ve ara transfer döneminde bazı isimlerle vedalaşacak olan Beşiktaş'ta listeye yerli oyuncular da eklendi.

3 YERLİ FUTBOLCU GİDİYOR

Sabah'ta yer alan haberde, Beşiktaş'ın devre arasında 4-5 yabancı futbolcusuyla yollarını ayırmayı düşündüğü ve gönderilecekler listesinde 3 de yerli futbolcunun olduğu belirtildi.

UMUT MERAŞ GÖZDEN ÇIKARILDI

Beşiktaş, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan deneyimli sol bek Umut Meraş ile devre arasında yollarını ayırmak istiyor.

EMRECAN BULUT KİRALIK

Sezon başında Somaspor'dan transfer edilen Emrecan Bulut'un da kiralık gönderilmek istendiği haber detayında yer aldı.

UTKU YUVAKURAN DA GİDİYOR

Beşiktaş'ın Utku Yuvakuran'ı da göndermek istediği ve teklif gelmesi durumunda 26 yaşındaki kaleciye ocak ayında teşekkür edileceği ifade edildi.