Tgrt Haber
20 Aralık 2023 14:23 - Güncelleme : 20 Aralık 2023 14:27

Beşiktaş'ta 3 isim daha yolcu! Hedefte yerliler var

Ara transfer döneminde birçok futbolcusuyla yollarını ayırarak büyük bir dönüşüme girmek isteyen Beşiktaş'ta yabancı oyuncuların ardından 3 yerli futbolcuyla da yollar ayrılacak. İşte detaylar...

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: TGRT Haber
Beşiktaş&#039;ta 3 isim daha yolcu! Hedefte yerliler var
Beşiktaş, Umut Meraş, Emrecan Bulut, Utku Yuvakuran

Beşiktaş'ta yeni yönetimin göreve gelmesiyle kadro planlaması çalışmaları sürüyor.

5 futbolcusunu kadro dışı bırakan ve ara transfer döneminde bazı isimlerle vedalaşacak olan Beşiktaş'ta listeye yerli oyuncular da eklendi.

3 YERLİ FUTBOLCU GİDİYOR

Sabah'ta yer alan haberde, Beşiktaş'ın devre arasında 4-5 yabancı futbolcusuyla yollarını ayırmayı düşündüğü ve gönderilecekler listesinde 3 de yerli futbolcunun olduğu belirtildi.

UMUT MERAŞ GÖZDEN ÇIKARILDI

Beşiktaş, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan deneyimli sol bek Umut Meraş ile devre arasında yollarını ayırmak istiyor.

Beşiktaş'ta 3 isim daha yolcu! Hedefte yerliler var

EMRECAN BULUT KİRALIK

Sezon başında Somaspor'dan transfer edilen Emrecan Bulut'un da kiralık gönderilmek istendiği haber detayında yer aldı.

Beşiktaş'ta 3 isim daha yolcu! Hedefte yerliler var

UTKU YUVAKURAN DA GİDİYOR

Beşiktaş'ın Utku Yuvakuran'ı da göndermek istediği ve teklif gelmesi durumunda 26 yaşındaki kaleciye ocak ayında teşekkür edileceği ifade edildi.

Beşiktaş'ta 3 isim daha yolcu! Hedefte yerliler var

Haberler>Futbol>Beşiktaş'ta 3 isim daha yolcu! Hedefte yerliler var
BeşiktaşUmut MeraşEmrecan BulutUtku Yuvakuran
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