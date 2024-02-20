Beşiktaş'ta Emirhan Delibaş krizi! Babası, Samet Aybaba'ya patladı: "Pisliklerini anlatırım"

20 Şubat 2024 10:12 - Güncelleme : 20 Şubat 2024 10:14

Beşiktaş, dün 21 yaşındaki futbolcusu Emirhan Delibaş ile yolları ayırdı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Emirhan Delibaş’la karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Emirhan Delibaş’a bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

'ARKADAŞLIK UYGULAMASINDA PROFİL AÇTI' İDDİASI

Emirhan Delibaş'ın bir arkadaşlık uygulamasında profil oluşturduğu iddia edilmiş ve siyah-beyazlı taraftarlar futbolcuya tepki göstermişti.

Emirhan'ın sözleşmesinin bu olayın üstüne sürpriz şekilde feshedilmesi dikkat çekti.

EMİRHAN DELİBAŞ'IN BABASI KONUŞTU

Beşiktaş'ın sözleşmesini feshettiği Emirhan Delibaş'ın babası Murat Delibaş, Beyaz TV'ye çarpıcı açıklamalarda bulundu. Delibaş, oğlunun siyah beyazlı kulüpten gönderilmesinden Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba'yı sorumlu tuttu.

"OĞLUMLU İLGİLİ BAHANE ARIYORLARDI"

Beşiktaş'ın fesih kararı sonrası şok geçirdiklerini belirten Murat Delibaş, "Oğlum böyle bir şey paylaşmadı aslında. Arkadaş grubunda böyle bir şey yaptıklarını söyledi, paylaşılmadı. Çocuk yıkıldı açıkçası. Beşiktaş, Aboubakar'ı saç ektirmeden kardo dışı bıraktı, muhtemelen oğlumla ilgili de bahane arıyorlardı. Hepimiz şoktayız, kendimize gelemedik. Dünya basınında bile rezil olduk" dedi.

"BİZİMLE TEMASA GEÇMEDİLER"

Beşiktaş'ın fesih sürecinde kendileriyle temasa geçmediğini vurgulayan Murat Delibaş, "Ayıp ya! Benim oğlum orada 11 senedir iyi kötü mücadele etti. 11 senemiz geçti. Herhangi bir bilgi olmadan, sorular sormadan, bize danışmadan, sözleşmeyi de anlaşmalı yaptılar. Karşılıklı fesih, çocuk da o panikle neyi imzaladığını bilmiyor. Bizimle hiçbir şekilde temasa geçmediler." ifadelerini kullandı.

"SAMET AYBABA'NIN PİSLİKLERİNİ ANLATIRIM"

Fesih kararının Samet Aybaba'dan kaynaklandığını belirten Emirhan Delibaş'ın babası, "Samet Aybaba'dan kaynaklanan bir şey. Ben bizzat kulübe gideceğim, televizyona da gideceğim. Samet Hoca'nın pisliklerini de anlatırım. O adam ya! 20 yaşındaki çocuğa baskı yapılmaz!" açıklamasını yaptı.

"BEŞİKTAŞ'TA BİRÇOK DOLAP DÖNÜYOR!"

Samet Aybaba'nın devre arasında Emirhan Delibaş'ı İskenderunspor'a göndermek istediğini ve gitmeyince ayrılık kararının alındığını söyleyen Murat Delibaş, "Beşiktaş'ta birçok dolap dönüyor, gençler harcanıyor! Samet Aybaba oğlumu bilerek, isteyerek harcadı. Samet Aybaba devre arası 3-4 teklif olmasına rağmen Emirhan'ı odasına çağırıp İskenderunspor'a göndermek istedi, o da gitmediği için bunlar oldu." şeklinde konuştu.