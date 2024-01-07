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    • 07 Ocak 2024 10:25 - Güncelleme : 07 Ocak 2024 10:36

    Beşiktaş'ta Gedson Fernandes'e İtalya'dan sürpriz talip

    Editör: Murat Makas / Kaynak: Fotomaç

    Beşiktaş'ın yıldız orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'in takımdan ayrılacağı öne sürülüyor. Ara transfer döneminin gözdesi olan Portekizli yıldıza İtalya devi Lazio'nun talip olduğu ortaya çıktı.

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    Beşiktaş, Gedson Fernandes

    Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş diğer yandan da kötü gidişata dur demek için kadrosunda değişiklik yapmak istiyor. Kadroya takviye listesi hazırlanırken gidecek isimler de netleşiyor.

    Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Gedson Fernandes, transferde önemli kulüplerin radarında. Uzun süredir İtalyan ekiplerinin radarında olan yıldız ismin son talibi ise Lazio oldu.

    TEKLİF YAPACAKLAR

    Serie A devinin ara transfer döneminde Beşiktaş'a teklif yapacağı öğrenildi.

    Beşiktaş'ta Gedson Fernandes'e İtalya'dan sürpriz talip

    İtalyan basını da Sarri'nin Gedson'u çok istediğine vurgu yaptı. Bu sezon Beşiktaş'ta 21 maça çıkan Portekizli, 1 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.

    Haberler>Futbol>Beşiktaş'ta Gedson Fernandes'e İtalya'dan sürpriz talip
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    BeşiktaşGedson Fernandes
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