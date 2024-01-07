Beşiktaş'ta Gedson Fernandes'e İtalya'dan sürpriz talip

07 Ocak 2024 10:25 - Güncelleme : 07 Ocak 2024 10:36

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş diğer yandan da kötü gidişata dur demek için kadrosunda değişiklik yapmak istiyor. Kadroya takviye listesi hazırlanırken gidecek isimler de netleşiyor.

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Gedson Fernandes, transferde önemli kulüplerin radarında. Uzun süredir İtalyan ekiplerinin radarında olan yıldız ismin son talibi ise Lazio oldu.

TEKLİF YAPACAKLAR

Serie A devinin ara transfer döneminde Beşiktaş'a teklif yapacağı öğrenildi.

İtalyan basını da Sarri'nin Gedson'u çok istediğine vurgu yaptı. Bu sezon Beşiktaş'ta 21 maça çıkan Portekizli, 1 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.