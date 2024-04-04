04 Nisan 2024 22:16 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 22:18
Beşiktaş'ta Mert Günok şoku! Maça devam edemedi
Süper Lig’in 31. haftasında Başakşehir'e konuk olan Beşiktaş'ta milli kaleci Mert Günok, sakatlanarak oyuna devam edemedi.
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: TGRT Haber
Trendyol Süper Lig’in 31. hafta mücadelesinde Rams Başakşehir, Beşiktaş’ı ağırladı.
Beşiktaş kalecisi Mert Günok İlk yarıda bir pozisyonda sakatlık yaşayan Mert Günok, maçın 51. dakikasında kendini yere bıraktı.
GÖĞSÜNDE AĞRI HİSSETTİ, OYUNDAN ÇIKTI
beIN Sports'un haberine göre; Göğsünde ağrı hisseden Mert Günok oyuna devam edemedi.
Oyuna devam edemeyen Mert, 54. dakikada yerini Ersin Destanoğlu'na bıraktı.
Milli kalecinin durumu yarın yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.
Kaynak: TGRT Haber