20 Mart 2024 15:56 - Güncelleme : 20 Mart 2024 15:57
Beşiktaş'tan milli arada 2 hazırlık maçı
Fernando Santos yönetimindeki Beşiktaş, A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan ve Avusturya ile oynayacağı hazırlık maçları nedeniyle lige verilen arada 2 hazırlık maçı oynayacak.
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: TGRT Haber
Beşiktaş, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada 2 hazırlık maçı yapacak.
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre siyah-beyazlılar, Karadağ temsilcisi Buducnost ve Süper Lig ekibi VavaCars Fatih Karagümrük ile hazırlık maçı oynayacak.
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde oynayacak maçların programı şu şekilde:
23 Mart Cumartesi 16.00 | Beşiktaş - Buducnost
28 Mart Perşembe 16.00 | Beşiktaş - Fatih Karagümrük
Kaynak: TGRT Haber