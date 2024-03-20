Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Futbol>Beşiktaş'tan milli arada 2 hazırlık maçı
20 Mart 2024 15:56 - Güncelleme : 20 Mart 2024 15:57

Beşiktaş'tan milli arada 2 hazırlık maçı

Fernando Santos yönetimindeki Beşiktaş, A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan ve Avusturya ile oynayacağı hazırlık maçları nedeniyle lige verilen arada 2 hazırlık maçı oynayacak.

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: TGRT Haber
Beşiktaş&#039;tan milli arada 2 hazırlık maçı

Beşiktaş, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada 2 hazırlık maçı yapacak.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre siyah-beyazlılar, Karadağ temsilcisi Buducnost ve Süper Lig ekibi VavaCars Fatih Karagümrük ile hazırlık maçı oynayacak.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde oynayacak maçların programı şu şekilde:

23 Mart Cumartesi 16.00 | Beşiktaş - Buducnost

28 Mart Perşembe 16.00 | Beşiktaş - Fatih Karagümrük

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT Haber
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...