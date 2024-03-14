Hakem kararları nedeniyle bir sahadan çekilme vakası daha!

14 Mart 2024 15:14 - Güncelleme : 14 Mart 2024 15:16

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında İstanbulspor'un sahasında oynadığı Trabzonspor mücadelesinin 73. dakikasında İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, hakem kararlarından dolayı takımı sahadan çekmişti.

Bu olayın bir benzeri Bosna Hersek'te yaşandı.

SARAJEVO SAHADAN ÇEKİLDİ!

Bosna Hersek Kupası çeyrek finali rövanşında dün akşam FK Sarajevo, Borac Banja Luka'yı ağırladı.

Saraybosna ekibi, karşılaşmanın son dakikalarında hakem kararlarına tepki göstererek soyunma odasına gitti.

Bu kararın ardından mücadelenin hakemi de bitiş düdüğünü çaldı. Maçı Borac Banja Luka 2-1'lik skorla kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

"BU SAYGISIZLIĞA SON VERİLMELİ"

Saraybosna Kantonu Kültür ve Spor Bakanı Kenan Magoda, yerel basına konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugünden itibaren Kültür ve Spor Bakanı olarak özellikle Saraybosna'daki tüm spor kulüplerimizin her konuda korunmasına odaklanacağım. Saraybosna kulüplerinin kötü performansından değil, çeşitli sebepler yüzünden nasıl kaybettiğini artık kendi gözlerimizle izlemeyeceğiz. Bosna Hersek Futbol Federasyonu'nun, birkaç yıldır gördüğümüz ve sporun gerçek ruhunu kaybeden bu saygısızlığa son vermesini bekliyorum" ifadelerini kullandı.

İSTANBULSPOR NE CEZA ALMIŞTI?

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Trabzonspor maçında hakem Ali Şansalan'a tepki göstererek takımını sahadan çekmişti. TFF, bu hareketin cezasını 3-0 hükmen mağlup olma ve 3 puan silme olarak belirlemişti.