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02 Mart 2024 15:42 - Güncelleme : 02 Mart 2024 15:53

Bodrumspor-Eyüpspor maçında olaylar... Arda Turan'a yabancı cisim atıldı! Ambulansla hastaneye kaldırıldı

Trendyol 1. Lig'de oynanan Bodrumspor-Eyüpspor maçında olaylar çıktı. Sahaya atılan yabancı maddelerin Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ve yedek futbolcu Uğur Demirok'a isabet etti. Tecrübeli isim ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Arda Turan , Bodrumspor, Eyüpspor, Kavga

Türk futbolundaki şiddet olaylarına bir yenisi daha eklendi. Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında oynanan Bodrum FK - Eyüpspor maçında gergin anlar yaşandı.

KIRMIZI KART ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan maç oldukça sert geçerken, Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, karşılaşmanın 44. dakikasında yaşanan bir pozisyonda faul itirazında bulunması sonrasında hakem Gürcan Hasova tarafından kırmızı kartla oyundan atıldı.

Bodrumspor-Eyüpspor maçında olaylar... Arda Turan'a yabancı cisim atıldı! Ambulansla hastaneye kaldırıldı - 1. Resim

ARDA TURAN'A SALDIRI

Bu olayın ardından tribünlerden sahaya yabancı maddeler yağdı ve Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ayağından yaralandı. Atılan maddelerin ardından tribünlere dönen Turan taraftarlarla sözlü tartışmaya girdi.

Bodrumspor-Eyüpspor maçında olaylar... Arda Turan'a yabancı cisim atıldı! Ambulansla hastaneye kaldırıldı - 2. Resim

UĞUR DEMİROK HASTANEYE KALDIRILDI

Yedek futbolcu Uğur Demirok ise yüzünden yaralandı. Uğur saha içindeki tedavisinin ardından ayağa kalkarak tribünlere sert tepki gösterdi. Güçlükle sakinleştirilen tecrübeli stoper daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bodrumspor-Eyüpspor maçında olaylar... Arda Turan'a yabancı cisim atıldı! Ambulansla hastaneye kaldırıldı - 3. Resim

KULÜP BAŞKANLARI SAHAYA İNDİ

Bu arada Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk ile Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, sahaya inerek Bodrumlu taraftarları sakinleştirmeye çalıştı. Bir süre duran oyun, olayların yatışmasının ardından yeniden başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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