Bonucci Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor! İtalyan basını maaşını duyurdu

10 Ocak 2024 11:02 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 11:03

Trendyol Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde yoluna lider devam eden Fenerbahçe, devre arasında kadrosunu güçlendirmek için yeni takviyeler yapmaya hazırlanıyor.

6 AYLIK KONTRAT

Teknik Direktör İsmail Kartal'ın onayı doğrultusunda kolları sıvayan sarı lacivertli yönetim, dünyaca ünlü savunmacı Leonardo Bonucci ile her konuda anlaşmaya vardı. Almanya'nın Union Berlin ekibinde forma giyen İtalyan yıldız ile 6 aylık sözleşme imzalanacağı öğrenildi.

MAAŞI BELLİ OLDU

Öte yandan Leonardo Bonucci'nin Fenerbahçe'den alacağı ücret de belli oldu. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Haziran 2024'e kadar sarı lacivertli takıma imza atacak olan Leonardo Bonucci, 1.2 milyon Euro kazanacak.

Bir başka İtalyan gazeteci Fabrizio Romano ise Leonardo Bonucci'nin sezon sonuna kadar sürecek olan sözleşmesi için Fenerbahçe'den 1.3 milyon Euro alacağını duyurdu.

ALMANYA'DA 10 MAÇA ÇIKTI

Bonucci geçtiğimiz yaz Juventus ile yollarını ayırmış ve Alman takımıyla 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Union Berlin'de 10 maça çıkan 36 yaşındaki futbolcu, 723 dakika sahada kaldı ve 1 gol attı.