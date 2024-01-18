Bonucci'nin Mert Hakan benzetmesi gündem oldu
Fenerbahçe'nin orta saha oyuncularından Mert Hakan Yandaş, uzun bir aradan sonra kupa maçında sahaya çıktı. Devre arasında takımdan ayrılacağı yönünde iddialar ortaya atılan Mert Hakan'ın maç sonu yaptığı paylaşıma Leonardo Bonucci'den ilginç bir cevap geldi. İtalyan efsanenin yorumu gündem oldu. İşte detaylar...
Son dönemde takımdan ayrılacağı öne sürülen ve Süper Lig'den birçok takımın kadrosuna katmak istediği Mert Hakan Yandaş uzun süren sessizliğini kupa maçıyla bozdu.
Fenerbahçe'de uzun bir aradan sonra Adanaspor maçıyla ilk 11'de forma giyen Mert Hakan Yandaş, 81. dakikada takımının 6. golünü kaydetti.
PAYLAŞIMINA YORUM YAĞDI
Mert Hakan Yandaş, 6-0 kazanılan karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Bu paylaşıma, Fenerbahçeli oyuncular başta olmak üzere birçok yorum geldi. Fenerbahçe'nin yeni transferi Leonardo Bonucci de yorum bırakan isimler arasında yer aldı.
BONUCCİ'DEN İLGİNÇ BENZETME: "BRAVO XAVİ"
İtalyan efsane Bonucci, Mert Hakan Yandaş'ın gönderisine, "Bravo Xavi!" şeklinde yorum yaptı. Bu gönderi kısa süre için çok sayıda beğeni alarak gündem oldu. Taraftarlar bu yorumu sosyal medyada on binlerce kez paylaştı.
TAKIM ARKADAŞLARI DA TEBRİK ETTİ
İrfan Can Eğribayat, Lincoln Henrique, Bartuğ Elmaz ve İsmail Yüksek gibi isimler de Mert Hakan'ın gönderisine yorum yaptı. Yorum yapanlar içinde Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu iddia edilen Serdar Dursun da yer aldı.