Bonucci'nin Mert Hakan benzetmesi gündem oldu

18 Ocak 2024 10:04 - Güncelleme : 18 Ocak 2024 10:05

Son dönemde takımdan ayrılacağı öne sürülen ve Süper Lig'den birçok takımın kadrosuna katmak istediği Mert Hakan Yandaş uzun süren sessizliğini kupa maçıyla bozdu.

Fenerbahçe'de uzun bir aradan sonra Adanaspor maçıyla ilk 11'de forma giyen Mert Hakan Yandaş, 81. dakikada takımının 6. golünü kaydetti.

PAYLAŞIMINA YORUM YAĞDI

Mert Hakan Yandaş, 6-0 kazanılan karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Bu paylaşıma, Fenerbahçeli oyuncular başta olmak üzere birçok yorum geldi. Fenerbahçe'nin yeni transferi Leonardo Bonucci de yorum bırakan isimler arasında yer aldı.

BONUCCİ'DEN İLGİNÇ BENZETME: "BRAVO XAVİ"

İtalyan efsane Bonucci, Mert Hakan Yandaş'ın gönderisine, "Bravo Xavi!" şeklinde yorum yaptı. Bu gönderi kısa süre için çok sayıda beğeni alarak gündem oldu. Taraftarlar bu yorumu sosyal medyada on binlerce kez paylaştı.

TAKIM ARKADAŞLARI DA TEBRİK ETTİ

İrfan Can Eğribayat, Lincoln Henrique, Bartuğ Elmaz ve İsmail Yüksek gibi isimler de Mert Hakan'ın gönderisine yorum yaptı. Yorum yapanlar içinde Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu iddia edilen Serdar Dursun da yer aldı.