Bülent Uygun'dan Galatasaray maçı öncesi iddialı sözler

09 Ocak 2024 17:15 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 17:16

Trendyol Süper Lig’de 16. hafta erteleme maçında 11 Ocak Perşembe günü sahasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Sivasspor, zorlu maçın hazırlıklarına devam ediyor. Antrenman öncesi gazetecilerin sorularını cevaplayan Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, öncelikle ziyarete gelen Şehit Aileleri ve Gaziler Yardımlaşma Dayanışma Derneği Sivas Şubesi’ne teşekkür etti.

TARAFTARLARA ÇAĞRI YAPTI

Süper Lig'in 19. haftasında 3-1 kazandıkları Kayserispor maçını değerlendiren Uygun, “Kayserispor gibi güçlü bir takım gerçekten, oyun anlayışıyla çok özel bir takımı deplasmanda 3-1 yenmenin mutluluğunu yaşadık. Taraftarımıza armağan etmiştik. Onlardan şimdi beklentimiz, malum kombinelerimiz şu anda satışta ve yalnızca bin tane kombine satılmış durumda. Kalan kombinelerin hepsini almaları ve bir an önce tribündeki gerçek sahibi olarak yerlerini almalarını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY MAÇINI KAZANMAK İSTİYORUZ"

Tecrübeli teknik adam, perşembe günü Galatasaray ile oynayacakları müsabaka hakkında ise, “Galatasaray takımına gelince de şu anda ligi iki takım forse ediyor ve bunların arasındaki hücumsal formatta ve topa hükmetme anlamında en iyi takımlardan bir tanesine karşı oynayacağız. Eksiklerimiz var. Birçok sakatlığımız var. Hastalıklarımız var ve sakatlıktan çıkıp antrenman yönünden hazır olmayan arkadaşlarımız var ama kim olmazsa olmasın ya da ne olursa olsun biz Sivasspor olarak sahadaki duruşumuz, oyun anlayışımız, oyun felsefemiz, kazanma adına sahadaki mücadelemizle yerimizi alacağız. Yiğidomuza yakışır bir şekilde, taraftarımızın desteğiyle, alnımızın akıyla, Allah'ın izniyle inşallah kazanarak taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz” diye konuştu.

HAKEM KARARLARINA TEPKİ

Bir gazetecinin, 'Galatasaray maçı Sivasspor için ayrı bir önem taşıyor. Geçen sene Türk futbol tarihine geçen ofsaytımsı bir gol hikayesi var. Maça ayrı bir duyguyla mı çıkılacak?' şeklindeki sorusuna Bülent Uygun şöyle cevap verdi:

“Hatalara bakarak, hatalarla beslenmeyi sevmem. Ama ülkemizdeki yıllardan beri proje söyleyen, proje anlatan, olması gerekeni anlatan, yapılması gerekeni anlatan bir insanım. Kimilerinin bir şekilde hoşuna gitmiyor. Çünkü doğruları söylemek mi hoşuna gitmiyor ya da bizim söylediklerimizin mi hoşuna gitmiyor, bunu da bilmiyorum. Bazıları futbolun içerisinde kalalım durumunda, futbolun paydaşlarıdır hakemlerimiz. Bizim en önemli unsurlarımızdır. Baş tacımız taraftardır. Hakemler, futbolcular, antrenörler bu işin baş mimarlarıdır. Dolayısıyla herkesin sorunlarını çözmek gerekiyor.

Ama aynı hatayı yıllardan beri yapmak ve ortaya koymaktan yorulmayan bir sistem var. Bu sistemi kim yapıyor bilmiyorum. Kim nasıl dizayn ediyor onu da bilmiyorum. O zamanlar bir hata olmuştur. Kişiler hata yapar. Kurumların bir suçu olmaz. Hakem kardeşlerimizin Türkiye'de profesyonel olmasını sağlayan antrenör benim. Onların profesyonel olup, bugün 150 bin lira maaş almasını sağlayan teknik direktör benim. Niye, onlar daha iyi yönetilsin, iyi analiz yapsın diye. Gerçekten hakim gibi maça hakim olsunlar. Adaletli olsunlar, gördüğünü çalıp kimseyi kimseye ezdirmeden, doğru maç yönetsinler diye."

"DELİKANLI HAKEM İSTİYORUZ"

Sivasspor - Galatasaray maçına hakem Zorbay Küçük’ün atanmasıyla alakalı görüşlerini bildiren kırmızı-beyazlıların teknik direktörü, “Adil, hakkaniyetli, gördüğünü çalan, cesur, delikanlı hakem istiyoruz. Tüm Türkiye bunu istiyor. Gördüğünü verecek, hakimsiniz. Sonucunda Sivasspor'un hakkını da kimseye zaten yedirme yönetimimiz. Biz de sahada kimsenin hakkımızı yemesini istemiyoruz. Çıkacağız, futbol adına güzellikler yapacağız. Korkaklar asla kazanamaz. Dolayısıyla herkes cesurca maçını yönetecek. Esaretlerini kıracaklar. Çünkü arada bir C harfi var. Cesaretleriyle kendi camialarının karakterlerini sahaya yansıtacaklar. Yoksa onlar da bir ömür boyu bu şekilde eleştirilmeye, bir sürü şekilde de cezalandırılmaya mahkum kalacak” diye konuştu.