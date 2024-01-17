Çağlar Söyüncü'nün gitmek istediği takım belli oldu! Tercihini yaptı

17 Ocak 2024 11:07 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 11:09

Becao'nun uzun sürecek olan sakatlığı ve Djiku'nun da Afrika Uluslar Kupası'nda yer alması nedeniyle savunmaya dünyaca ünlü İtalyan stoper Leonardo Bonucci'yi transfer eden Fenerbahçe, Samat Akaydin'i ise Fatih Terim çalıştırdığı Panathinaikos'a kiralık gönderdi. Sarı-lacivertliler La Lgia devi Atletico Madrid'de forma giyen milli stoper Çağlar Söyüncü'yü de kadrosuna katmak için yoğun uğraş veriyor.

ÇAĞLAR'IN TALİBİ ÇOK

27 yaşındaki başarılı savunmacıya Fenerbahçe'nin dışında Portekiz ekibi Porto, Premier Lig'den Fulham ve Serie A'da da Roma'nın ilgisi var.

PORTO'YU REDDETİ

Portekiz basınında çıkan haberlere göre; Porto, Çağlar Söyüncü için Atletico Madrid ile her konuda anlaşmaya vardı. Ancak Porto, Çağlar’ı bu transfer için ikna etmeyi başaramadı.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'NÜN TERCİHİ FENERBAHÇE

Fanatik'in haberine göre; Porto'yu reddeden Çağlar Söyüncü, EURO 2024 nedeniyle bu sezonu Türkiye’de geçirmek istiyor. Milli savunmacının menajeri aracılığıyla kulübü Atletico’ya, “Benim tercihim Fenerbahçe. Bu konuda anlayış bekliyorum” mesajı gönderdiği ifade edildi.

FENERBAHÇE CEPHESİ ATLETİCO İLE PAZARLIK MASASINDA

Bir süre önce bu transfer için Madrid’e giden Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, İspanyol deviyle pazarlıkları sürdürüyor.

Çağlar Söyüncü’nün tercihinin Fenerbahçe’den yana olması, transferde Kanarya'nın elini güçlendiriyor. Sarı-lacivertliler, milli savunmacıyı satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiralamak istiyor. Bu hafta Çağlar Söyüncü konusunda önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.

9 MAÇTA FORMA GİYDİ

Sezon başında Atletico Madrid’e Leicester’dan bedelsiz olarak transfer olan Çağlar Söyüncü, 9 resmi maçta 213 dakika süre alabildi.