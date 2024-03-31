Can Uzun'dan Hertha Berlin ağlarına harika gol!

31 Mart 2024 13:30 - Güncelleme : 31 Mart 2024 13:33

Almanya 2. Futbol Ligi'nde (Bundesliga 2) milli oyuncu Can Uzun'un iki gol attığı maçta Nürnberg, Hertha Berlin ile 3-3 berabere kaldı.

Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan 27. hafta karşılaşmasında Nürnberg'in gollerini, 14 ve 46. dakikada Can Uzun, 33. dakikada Lukas Schleimer kaydetti.

Ev sahibi takımın gollerini ise 44. dakikada Marten Winkler, ikincisi penaltıdan olmak üzere 54 ve 56. dakikalarda Haris Tabakovic attı.

Bu sonuçla Hertha Berlin 38, Nürnberg ise 37 puana yükseldi.

CAN UZUN GOL SAYISINI 15 YAPTI!

Müsabakada 85 dakika görev alan genç futbolcu Can Uzun, attığı güzel gollerle ligdeki gol sayısını 15'e çıkardı.

Milli futbolcumuz bu sezon gösterdiği etkili performansla A Milli Takım kadrosuna seçilmişti. Can Uzun'un EURO 2024 kadrosunda da yer alması bekleniyor.