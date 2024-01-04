Çebi başkanlık için yeniden atakta! Muhalefetin tek adayı

04 Ocak 2024 07:30 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 07:31

Galatasaray’da geçtiğimiz sezon elde edilen şampiyonluğa ve bu sezon da takımın beklentileri büyük oranda karşılamasına rağmen başkan Dursun Özbek'in koltuğu sallanıyor. Erden Timur ile Metin Öztürk arasındaki sürtüşme iddiaları sürerken muhalif kanat başkanlık adayı arayışında sona geldi

Muhalefet, Özbek'e karşı en güçlü adaylarını ise Özhan Canaydın zamanında yönetime girmesi beklenen iş insanı Adnan Çebi olarak belirledi. Daha önce de Galatasaray başkanlığı için adıs geçen Çebi'nin, Dursun Özbek'in davetine rağmen mevcut yönetime girmeyen Abdurrahim Albayrak’ın yanı sıra Ali Dürüst’ü de yanına alarak adaylık hazırlığına başladığı belirtildi.

ALACAKLILAR KAPIYA DAYANDI

Muhalif kanadın en büyük kozu ise Galatasaray’ın mali durumu. Sarı-Kırmızılı yönetimin son dönemde yaşadığı ödeme sıkıntıları nedeniyle alacaklılardan ihtarlar geldiği, ayrıca futbolcuların ödemelerinde sorun yaşandığı haberleri birbirini kovalamıştı.

Dursun Özbek, yönetimini kurarken Adnan Öztürk’ten istediği desteği bulamamıştı. Mehmet Özkaya ve Abdurrahim Albayrak’ın da desteğini alamayan Özbek, Erden Timur’u yanına çekerek bir nebze elini güçlendirmişti. Ancak Erden Timu karşıtı grubun sesinin giderek daha yüksek çıkması sonrası seçim ufukta görünmeye başlamıştı.