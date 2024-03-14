Davinson Sanchez'in dönüş tarihi belli oldu!

14 Mart 2024 17:19 - Güncelleme : 14 Mart 2024 17:20

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, Beşiktaş maçının ardından yaşadığı ağırılar nedeniyle antrenmanlara katılamamıştı. Son oynanan Rizespor maçında da forma giyemeyen yıldız oyuncunun ne kadar süre sahalardan uzak kalacağı belli oldu.

2 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK

Galatasaray Sağlık Kurulu'nun milli arada İspanya ve Romanya ile hazırlık maçı yapacak olan Kolombiya Milli Takımı'na gönderdi rapor ortaya çıktı.

Kolombiyalı Gazeteci Pipe Sierra'nın haberine göre; Sarı-kırmızılı takımının sağlık ekibi, Kolombiya Federasyonu'na Davinson Sanchez'in kendisini en az iki hafta sahalardan uzak tutacak bir kas sakatlığı yaşadığını bildirdi.

MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILMADI

Bu gelişme üzerine milli takımın değişmez ismi olan Davinson Sanchez, Kolombiya Milli Takımı'nın 22 Mart'ta deplasmanda İspanya ve 26 Mart'ta evinde oynayacağı Romanya maçlarının kadrosuna çağrılmadı.

KASIMPAŞA DEPLASMANINDA YOK

Sakatlığı devam eden 27 yaşındaki futbolcunun, Çaykur Rizespor maçının ardından Galatasaray'ın 17 Mart Pazar günü deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa mücadelesinde d forma giyemeyecek.

HATAYSPOR MAÇINDA DÖNECEK

Yıldız savunmacının milli arada uygulanacak tedavinin ardından takımının Süper Lig'in 31. haftasında Hatayspor ile oynayacağı karşılamada süre alması bekleniyor.