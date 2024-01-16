Dick Advocaat'tan şaşırtan imza! Hem tatil hem iş: Ada ülkesiyle anlaştı

16 Ocak 2024 14:27 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 14:28

76 yaşındaki Hollandalı teknik adan Dick Advocaat, Curaçao Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu. Sürpriz gelişme, Curaçao Milli Takımı'nın sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

Son olarak ADO Den Haag'ı çalıştıran Dick Advocaat, takımın başında çıktığı 25 maçta 1.64 maç başı puan ortalaması tutturmuştu.

FENERBAHÇE'Yİ ÇALIŞTIRMIŞTI

Kariyeri başarılarla dolu olan Dick Advocaat'ın 2016-2017 sezonunda Türkiye'ye görev yaptı. Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğüne getirilen deneyimli antrenör, bir sezon Süper Lig'de çalıştı.

Advocaat yönetiminde Süper Lig'de 34 karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertliler, 18 galibiyet, 10 beraberlik ve altı mağlubiyet almıştı. 64 puan toplayan Fenerbahçe sezonu üçüncü sırada tamamlamıştı.

DİCK ADVOCAAT KİMDİR?

Hollandalı Teknik Direktör Dick Advocaat, 1992 yılında Hollanda Milli Takımı'nın teknik direktörlüğüne getirildi.

İki yıl görevini sürdüren başarılı çalıştırıcı ardından sırasıyla, PSV, Glasgow Rangers, tekrar Hollanda Milli Takımı, Mönchengladbach, Birleşik Arap Emirlikleri Milli Takımı, Güney Kore Milli Takımı, Zenit, Belçika Milli Takımı, AZ Alkmaar, Rusya Milli Takımı, tekrar PSV, Sırbistan Milli Takımı, Sunderland, Feyenoord, Fenerbahçe, Sparta Rotterdam, Utrecht ve son olarak Feyenoord'da görev yaptı.

CURUÇAO NEREDE?

Curaçao, Karayip Denizi'nin güneyinde ve Venezuela'nın kuzeyinde yer alan bir adadır. Hollanda Krallığı'nı meydana getiren dört ülkeden biridir. Başkenti Willemstad şehridir. Yüzölçümü 444 km² olan adanın nüfusu 150.000'den fazladır. 10 Ekim 2010'dan önce Hollanda Antilleri'nin bir parçasıydı.

KARAYİP ŞAMPİYONU UNVANI VAR

Curaçao Milli Takımı, 2017 yılında Karayip Şampiyonluğu elde etmiş ve ülke tarihinin en büyük başarısını elde etmişti.