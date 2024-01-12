Dursun Özbek'ten Ali Koç'a tepki: Seni kim şampiyon yapmayacak?

12 Ocak 2024 15:36 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 16:29

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, Başkan Vekili Erden Timur ve İkinci Başkan Metin Öztürk, RAMS Park'ta düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Özbek, konuşmasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yüklendi.

"BİZİ SAHA DIŞINA ÇEKMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Dursun Özbek'in açıklamaları şu şekilde:

Göreve geldiğimizden beri sahada kalmak ve orada devam etmek istiyoruz. Türk futbolunu en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Sistematik bir şekilde olayları sahanın dışına çekmeye çalışıyorlar.

"SİZ GALATASARAY'DAN NE İSTİYORSUNUZ YA!"

Dün, Sivas'ta bir maç oynandı. Bu maçın hakemi Sayın Zorbay Küçük. Bu maç, Süper Lig için çok önemli bir maç. Nasıl olur da Süper Lig'de devam eden rekabet çerçevesinde Zorbay Küçük buraya atanıyor? Analiz yaptığınızda şu ortaya çıkıyor; Zorbay Küçük'ün yönettiği maçlarda değerli rakibimiz Fenerbahçe'nin puan ortalaması 2.36. Galatasaray'ın puan ortalaması 1.25. Sayın Zorbay Küçük ve Alper Ulusoy'a soruyorum. Ya siz Galatasaray'dan ne istiyorsunuz ya!

"ŞANSA BIRAKMAK İSTEMEDİKLERİ İÇİN..."

Geçen senelerde MHK'yi ve hakemleri yönetmeye çalışıyorlardı, şimdi sosyal medyayı yönetmeye çalışıyorlar. Açılar arayıp bulup, o açılardan kendilerine mağduriyet oluşturmak. Her şey planlı, her şey düşünülmüş. Bunun böyle bilinmesini istiyorum. Düşünmedikleri şeyler de oluyor, göreve geldiğimiz ilk sene bizim şampiyon olmamızı beklemiyorlardı. Bu sene hiçbir şeyi şansa bırakmamak için böyle çalışıyorlar.

ÖZBEK'TEN F.BAHÇE VE ALİ KOÇ'A GÖNDERME

Holigan yorumcularla insanlara saldırmaya çalışıyorlar. Her şey planlı, her şey düşünülmüş. Ama düşünmedikleri şeyler de oluyor. Göreve geldiğimizde şampiyon olacağımızı düşünmüyorlardı. Bu sene hiçbir şeyi şansa bırakmamak için daha planlı çalışıyorlar. Dünya spor tarihindeki ilk kez bir spor kulübü başkanı 'Ben başkanken, bizi şampiyon yapmayacaklar' dedi. Yahu arkadaş kim seni şampiyon yapmayacak. Samimiysen açıkla! Böyle açıklama olmaz. Galatasaray'da böyle bir açıklama yapan başkan bir saniye görevde duramaz.

"BİZ BAŞKALARINA BENZEMEYİZ"

Doğru yolda olanın kimseden korkusu olmaz. Galatasaray demek, adalet ve doğru için sonuna kadar mücadele etmektir. Biz bundan vazgeçmeyiz. Biz Galatasarayız! Biz de başkaları gibi hakem tokatlamayı, fotoğraf çekmeyi, onları rahatsız etmeyi mi konuşalım? Bu toplumun gerilmesini önemsemeyenler bunları yapanlardır. Bu camia tarihi boyunca kendisine yakışanı yaptı. Biz başkalarına benzemeyiz.

"KİMSE BİZİMLE MÜCADELE EDEMEZ"

Hepimizin şahit olduğu, hepimizin gördüğü gibi; futbolun ve sporun bütün değerleri ayaklar altına alınarak, Galatasaray'a karşı muazzam bir mücadele var. Bunların hiçbiri bizi etkilemez. Biz geçtiğimiz 100 yıl içerisinde hep şunu gösterdik. Biz tek yumruk olduğumuz zaman hiç kimsenin bizimle mücadele edebilecek gücü yoktur.

"FUTBOLCULARA BORCUMUZ YOK"

Son günlerde yapılan algılara bağlı olarak, kulübümün mevcut maaşları bırakın, primleri dahi ödenmiştir. Ne amatör şubelerde ne de profesyonel futbol takımında, Galatasaray formasını terleten kimseye 1 kuruş borcumuz yoktur.

"GÜNDEMİMİZ ŞAMPİYONLUK"

Biz ve arkadaşlarım buradayız. Bizim olduğumuz yerde kimse bunları konuşamaz. Algı oluşturmaya çalışanlar, 2024 Haziran'daki seçim öncesi yine algı peşinde koşuyor. Gündemimizde bizim seçim yok. Mayıs'ta şampiyon olmak bizim gündemimiz.

"GEREĞİNİ YAPMAK ZORUNDALAR"

Bu standartsızlığı MHK ve TFF çözecek. Bu yetki sahibi kişiler, ya bu işi layıkı ile yönetmek zorunda ya da beceremiyorlarsa, gereğini yapmak zorundalar. Gereğinin ne olduğunu yorumlarınıza bırakıyorum.

"BİZİ İÇERDEN VURMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Geçen sene daha zor koşullarda şampiyon olduk. Herkesin birlikte olmasıyla başardık. Kenetlenerek yine şampiyon olacağız. Birlikteliğimiz şampiyonluktaki en büyük gücümüz olacak. Her gün bizden parça koparmaya çalışıyorlar. Tek amaçları bizi içerden vurmak, bizi birbirimize düşürmek. Çünkü başka çareleri kalmadı. Er meydanında Galatasaray her zaman başarılı. Bizim fıtratımızda olmayan bu çalışmalarda, biz yokuz. Bunlara hep beraber karşı duracağız ve bu sene biz şampiyon olacağız.

"KEMERBURGAZ'A TAŞINACAĞIZ"

Genel kurula verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız. Kemerburgaz'ın kabası bitti, ince işlere başladık. En kısa sürede Florya'yı Kemerburgaz'a taşıyacağız. Çok güzel ve modern proje oluyor. Kimse endişelenmesin bu projeler bitecek. Florya çalışmaları da sürüyor. Kısa sürede bu projelerin meyvesi olan müjdeleri sizlerle paylaşacağız.

"BİZİM SABRIMIZI SINAMAYIN!"

Biz spor yarışı içerisindeyiz. Kavga ve çekişme, söz düellosu... Bunların peşinde değiliz. Sabrımız var ama kimse sabrımızı denemeye kalkmasın. Futbolu kavga ortamına, söz düellosuna taşımak değil. Onun için bugüne kadar konuşmadık, sabrettik. Galatasaray'ın büyüklüğüne yakışır şekilde konulara bakıyoruz. Kimse sabrımızı sınamasın.

"TFF'NİN İSTİFASINI İSTİYOR MUSUNUZ?"

TFF seçileli yaklaşık 6 ay oldu. TFF'ye ikazlarımızı yapıyoruz. Pazartesi günü Kulüpler Birliği toplantısı var. Gündem maddelerinden biri bu olabilir. Sayın Federasyon, sadece Galatasaray'ın federasyonu değil. Süper Lig, 1. Lig, alt ligler var. Toplantıda oluşan fikirler neticesinde Galatasaray da duruşunu orada sergileyecektir.

"ALİ KOÇ'UN NE DEDİĞİ BELLİ DEĞİL"

Ali Koç 5-6 senedir başkan. Mehmet Büyükekşi 5-6 senedir mi TFF'nin başkanı? Ali Koç'un ne demek istediği beli değil. Kim seni şampiyon yapmayacak? Federasyon mu, MHK mi? Başkaları mı? Ali Koç başkanken, 4-5 federasyon değişmiş. Hepsi mi böyle istiyordu? Sayın Ali Koç'un biraz daha net olması lazım. Bu ifadenin mağduriyet oluşturmaktan başka anlamı yok. Bunu sık sık yapıyorlar. Avantaj sağlamak için yapılan bir açıklama.