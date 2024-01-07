Edin Dzeko kaçırdı, Fenerbahçe taraftarı çıldırdı: Devre arasında emekli ol
Süper Lig'in 19. hafta İstanbulspor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, maçın henüz 4. dakikasında Dzeko ile net bir golü kaçırdı. Zoru başararak golü kaçıran Dzeko, adeta Fenerbahçe taraftarını çıldırttı.
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında zirve yarışından kopmak istemeyen Fenerbahçe, İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 5-1 gibi farklı bir skorla kazandı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 6, 34, 44 ve 46. dakikalarda Cengiz Ünder ile 45+1'de Dzeko kaydetti. İstanbulspor'un tek golünü ise 32. dakikada Muammer kaydetti.
DZEKO ZORU BAŞARDI
Öte yandan mücadeleye oldukça hızlı başlayan Fenerbahçe maçın henüz 4. dakikasında gole çok yaklaştı. Tecrübeli golcü Edin Dzeko bir anda kaleciyle karşı karşıya kalırken, topu kaleci Alp Arda'nın üzerinden aşırtmak istedi ancak müsait pozisyonda golü bulamadı.
TARAFTARLAR ÇILDIRDI
Dzeko'nu bu pozisyonu sonrası Fenerbahçeli taraftarlar adeta çıldırdı. Birçok kişi Dzeko'nun pozisyonunu paylaşıp, kendisine tepki gösterdi. İşte o yorumlar...