Edin Dzeko kaçırdı, Fenerbahçe taraftarı çıldırdı: Devre arasında emekli ol

07 Ocak 2024 18:32 - Güncelleme : 07 Ocak 2024 18:42

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında zirve yarışından kopmak istemeyen Fenerbahçe, İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 5-1 gibi farklı bir skorla kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 6, 34, 44 ve 46. dakikalarda Cengiz Ünder ile 45+1'de Dzeko kaydetti. İstanbulspor'un tek golünü ise 32. dakikada Muammer kaydetti.

DZEKO ZORU BAŞARDI

Öte yandan mücadeleye oldukça hızlı başlayan Fenerbahçe maçın henüz 4. dakikasında gole çok yaklaştı. Tecrübeli golcü Edin Dzeko bir anda kaleciyle karşı karşıya kalırken, topu kaleci Alp Arda'nın üzerinden aşırtmak istedi ancak müsait pozisyonda golü bulamadı.

TARAFTARLAR ÇILDIRDI

Dzeko'nu bu pozisyonu sonrası Fenerbahçeli taraftarlar adeta çıldırdı. Birçok kişi Dzeko'nun pozisyonunu paylaşıp, kendisine tepki gösterdi. İşte o yorumlar...