Tgrt Haber
Canlı Yayın Yayın Akışı
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Canlı Yayın
  • Yayın Akışı
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Magazin
  • Videogaleri
  • Fotogaleri
  • Diğer
    • 07 Ocak 2024 18:32 - Güncelleme : 07 Ocak 2024 18:42

    Edin Dzeko kaçırdı, Fenerbahçe taraftarı çıldırdı: Devre arasında emekli ol

    Editör: Baran Aksoy / Kaynak: TGRT Haber, Mynet

    Süper Lig'in 19. hafta İstanbulspor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, maçın henüz 4. dakikasında Dzeko ile net bir golü kaçırdı. Zoru başararak golü kaçıran Dzeko, adeta Fenerbahçe taraftarını çıldırttı.

    Edin Dzeko kaçırdı, Fenerbahçe taraftarı çıldırdı: Devre arasında emekli ol
    Fenerbahçe, Süper Lig

    Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında zirve yarışından kopmak istemeyen Fenerbahçe, İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 5-1 gibi farklı bir skorla kazandı.

    Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 6, 34, 44 ve 46. dakikalarda Cengiz Ünder ile 45+1'de Dzeko kaydetti. İstanbulspor'un tek golünü ise 32. dakikada Muammer kaydetti.

    DZEKO ZORU BAŞARDI

    Öte yandan mücadeleye oldukça hızlı başlayan Fenerbahçe maçın henüz 4. dakikasında gole çok yaklaştı. Tecrübeli golcü Edin Dzeko bir anda kaleciyle karşı karşıya kalırken, topu kaleci Alp Arda'nın üzerinden aşırtmak istedi ancak müsait pozisyonda golü bulamadı.

    TARAFTARLAR ÇILDIRDI 

    Dzeko'nu bu pozisyonu sonrası Fenerbahçeli taraftarlar adeta çıldırdı. Birçok kişi Dzeko'nun pozisyonunu paylaşıp, kendisine tepki gösterdi. İşte o yorumlar...

    Edin Dzeko kaçırdı, Fenerbahçe taraftarı çıldırdı: Devre arasında emekli ol

    Edin Dzeko kaçırdı, Fenerbahçe taraftarı çıldırdı: Devre arasında emekli ol

    Haberler>Futbol>Edin Dzeko kaçırdı, Fenerbahçe taraftarı çıldırdı: Devre arasında emekli ol
    Etiketler
    FenerbahçeSüper Lig
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Keşfet
    Sonraki Haber Yükleniyor...