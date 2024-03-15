Edin Dzeko'dan Olympiakos yorumu: "Şanslar eşit"

15 Mart 2024 18:31 - Güncelleme : 15 Mart 2024 18:31

Fenerbahçe'nin Kaptanı ve Boşnak Golcüsü Edin Dzeko, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalde Olympiakos ile eşleşmelerini FB TV'ye değerlendirdi.

"ŞANSLAR EŞİT"

Olympiakos'un İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i eledikleri maçı izlediklerini aktaran Dzeko, "Gerçekten etkileyiciydi, etkilendiğimi söylemeliyim. 6-1 kazandılar ama bizle olan eşleşmelerinde şanslarının yüzde 50-50 olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu seviyede olan her takım iyi, dolayısıyla şansları eşit görüyorum." diye konuştu.

"RÖVANŞIN EVİMİZDE OLMASI AVANTAJ"

Eşleşmede ikinci maçı iç sahada oynamalarının avantaj olacağını belirten Dzeko, "Günümüz futbolunda deplasman golü avantajı yok. Dolayısıyla tabii ki ikinci maçı evimizde oynayacak olmamızın avantajları olacaktır. Yine de yüzde 100 bir avantaj olarak söyleyemem. Son turda da Union Saint-Gilloise maçında gördüğümüz gibi deplasmanda yendik ve evimizde kaybettik. Tabii ki en önemlisi orada oynayacağımız maçta elimizden gelenin en iyisini yapıp güzel bir sonuç almak olacak." ifadelerini kullandı.

OLYMPIAKOS-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, çeyrek final ilk maçında 11 Nisan'da Olympiakos ile deplasmanda karşılaşacak.

Sarı-lacivertliler, eşleşmenin rövanşında 18 Nisan'da rakibini Kadıköy'de konuk edecek.