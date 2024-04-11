Edin Dzeko'dan Olympiakos taraftarlarına Türk bayrağıyla cevap!

11 Nisan 2024 22:48 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 22:54

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Yunanistan ekibi Olympiakos ile deplasmanda karşılaştı. Sarı-lacivertliler, 3-0 geriye düştüğü karşılaşmada ikinci yarı etkili bir oyunla skoru 3-2'ye getirse de beraberliği yakalan golü bulamadı. Mücadele 3-2 Olympiakos'un üstünlüğüyle sona erdi.

TRİBÜNLE GERGİNLİK YAŞANDI

Heyecan dolu geçen karşılaşmanın ilk yarısında Edin Dzeko, Olympiakos tribünleri ile gerginlik yaşadı.

David Carmo ile yaşadığı pozisyonun ardından kırmızı kart itirazlarında bulunan Edin Dzeko'nun bu isteği üzerine Olympiakos tribünleri yıldız oyuncuya tepki gösterdi.

EDİN DZEKO OLYMPİAKOS TRİBÜNLERİNE TÜRK BAYRAĞI'NI GÖSTERDİ

Kenara doğru gelen Edin Dzeko tedavi olurken Yunan taraftarlara Fenerbahçe formasındaki Türk Bayrağı'nı gösterdi.

Dzeko'nıun bu hareketinin ardından Olympiakos tribünlerinin Dzeko'ya olan tepkisi daha da büyüdü.

Boşnak golcünün bu hareketi sosyal medyada gündem oldu.

Edin Dzeko bu sezon Fenerbahçe formasıyla 37 maçın 33’üne ilk 11’de başladı. Dzeko, bu maçlarda 22 gol attı.