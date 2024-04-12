Edin Dzeko'nun Türk bayrağını göstermesi çıldırttı! Yunan basını yıldız golcüyü hedef aldı

12 Nisan 2024 11:11 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 11:24

UEFA Konferans Ligi Çeyrek Final ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Yunanistan ekibi Olympiakos'a konuk oldu.

Zorlu maçın ilk yarısında hakemin kararını beğenmeyen Edin Dzeko, tribünlerden tepki gördü. Boşnak golcü, gelen tepkinin ardından Yunan taraftarları yaptığı hareketle daha da kızdırdı.

FORMASINDAKİ TÜRK BAYRAĞINI GÖSTERDİ

Fenerbahçe'nin golcüsü, Yunan tribünlerine formasındaki Türk bayrağını işaret etti. Edin Dzeko'nun bu hamlesi maçın ardından Yunanistan basınında gündem oldu.

Yunan basını, yıldızı golcüyü hedef alan haberleri manşetlerine taşıdı. İşte o haberler:

SDNA: Dzeko'dan Türk bayrağı ile eşi görülmemiş meydan okuma... Yıldız futbolcu faul ve kart kararını sert bir şekilde protesto etti ve bu da Olympiakos taraftarlarının tepkisine neden oldu. Bunun üzerine Dzeko tribüne döndü ve Türk bayrağını işaret etti, bu da kalabalığın tepkisini artırdı.

GAZZETTA: Olympiakos savunması, Edin Dzeko'ya gol attırmamayı başardı ve Boşnak oyuncu Türklerin alkışlarını kazanmak için farklı bir yol buldu. Yuhalanan futbolcu, bunun üzerine Olympiakos taraftarlarına Türk bayrağını gösterdi. Türkiye'de Dzeko'ya, Karaiskakis Stadı'nda Türk bayrağını gösterdiği için övgü yağdı.

"TÜRKİYE'DE İDOL HALİNE GELDİ"

ETHNOS: Olympiakos-Fenerbahçe maçında Dzeko; Yunanistan'da tepkilere, Türkiye'de ise övgüye neden olan bir hareket yaptı. Olympiakos taraftarlarına Türk bayrağı gösterdiği hareket tribündeki tepkilerin artmasına neden olurken, bu hareket nedeniyle Türkiye'de idol haline getirildi.

GAVROS: Edin Dzeko, Karaiskakis'te sadece kötü performansıyla değil, Olympiakos taraftarlarıyla girdiği tartışmayla da olumsuz bir izlenim bıraktı. Yaptığı faulün ardından taraftarların kendisini yuhalaması üzerine forması üzerindeki Türk bayrağını işaret etti, bu da daha fazla yuhalanmasına neden oldu.

"UEFA CEZALANDIRMALI"

METROSPORT: "Maçın 34. dakikasında Dzeko, lehine faul isterken Pire seyircisi tarafından yuhalandı ve sonrasında Olympiakos taraftarlarına meydan okurcasına Türk bayrağını göstererek karşılık verdi! UEFA, tepkilere neden olan konuyu ele alıp onu cezalandırmalıdır"

"TÜRK VATANDAŞLIĞINA GEÇMESİNİ İSTEYEN ÇOK SAYIDA TÜRK VARDI"

SPORTDOG: "Edin Dzeko, Georgios Karaiskakis'ten intikam aldı ve bunu formasındaki Türk bayrağını göstererek yaptı! Dzeko, 34. dakikada düdük çalınmayan pozisyonun faul olduğunu iddia ederek hakeme itirazlarda bulunduğu için yuhalandı. Sonrasında formasındaki Türk bayrağını işaret ederek yuhalanmaların daha da artmasına neden oldu. Yıldız oyuncu, bu hamlesiyle Türkiye'de beğeni topladı. Hatta sosyal medyada hükümetten Dzeko'nun Türk vatandaşlığına geçmesini isteyen çok sayıda Türk vardı"