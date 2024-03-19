Ersen Martin neden öldü? Eski milli futbolcu Ersen Martin'in oynadığı takımlar, transfer geçmişi

19 Mart 2024 23:44 - Güncelleme : 19 Mart 2024 23:49

Ersen Martin, 22 Şubat'tan beri Bursa Romatem Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Ancak ne yazık ki, tıbbi müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Peki, Ersen Martin neden öldü? Detaylar haberimizde!

ERSEN MARTIN NEDEN ÖLDÜ?

Ersen Martin, aort damarının yırtılması nedeniyle 22 Şubat'tan beri hastanedeydi. Bugün üzücü haber geldi. Ersen Martin, kaldırıldığı hastanede vefat etti.

ERSEN MARTIN KİMDİR?

Ersen Martin, futbol kariyerine Eyüpspor'da başladı ve daha sonra Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Manisaspor, Sivasspor ve Trabzonspor gibi takımlarda forma giydi. Özellikle Trabzonspor'daki performansıyla futbolseverlerin takdirini kazandı.

Martin'in zorlu hastalık sürecinde futbol camiasından aldığı destek, onun önemli bir isim olduğunu bir kez daha gösterdi. Ancak, yakınları ve sevenleri, Martin'in tedavi masraflarını karşılamak için daha fazla destek bekliyor. Türkiye Futbol Federasyonu ve diğer mesleki kuruluşların sessizliği ise dikkat çekiyor.

ERSEN MARTIN TRANSFER GEÇMİŞİ

12/13. 17 Tem 2012. Eyüpspor. Bedelsiz.

11/12. 9 Oca 2012. Gençlerbirliği. Bedelsiz.

10/11. 1 Tem 2010. Kasımpaşa. Bedelsiz.

09/10. 4 Oca 2010. Manisaspor. Bedelsiz.

09/10. 1 Tem 2009. Sivasspor. Bedelsiz.

07/08. 1 Eki 2007. Recr. Huelva. 1.10 mil. €

06/07. 1 Ağu 2006. Trabzonspor.

05/06. 4 Ağu 2005. Ankaraspor. 700 Bin €