Ertelenen Süper Kupa finalinin tarihi belli oldu! Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman, nerede oynanacak?

04 Ocak 2024 13:48 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 14:43

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 29 Aralık tarihinde oynanması planlanan ancak kulüplerin Atatürk tişörtleri ve pankartları isteğine Suudi yetkililer tarafından izin verilmemesi nedeniyle ertelenen Süper Kupa maçının ne zaman oynanacağı merak konusuydu.

SÜPER KUPA MAÇININ TARİHİ BELLİ OLUYOR

Süper Kupa finali konusundaki tartışmaların daha fazla uzamasını istemeyen TFF kararını verdi.

Sözcü'de yer alan habere göre; Pazartesi günü Riva’da toplanan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, maçın ocak ayı içerisinde oynanması için düğmeye bastı.

LİG MAÇLARI ERTELENECEK

EURO 2024 nedeniyle 19 Mayıs’ta bitecek ve zaten fazlasıyla sıkışık olan takvim bir hafta kaydırılacak. İlerleyen aylarda bu ertelenen maçlar hafta içine konulacak.

SÜPER KUPA FİNALİ NEREDE OYNANACAK?

Tarihin ocak ayı içinde olması ihtimali yüksek görülürken Süper Kupa finalinin hangi ilde oynanacağı da merak ediliyor. Suudi Arabistan'da yaşananların ardından birçok kulüp final maçı için Fenerbahçe ve Galatasaray'a çağrı yaparken TFF'ye de göndermede bulunmuştu.

Süper Kupa finaliln nerede oynanacağı kararını TFF'nin 1 hafta içinde vermesi bekleniyor.

ANKARA BİR ADIM ÖNDE

İki kulübünde Süper Kupa finalinin Cumhuriyet'in 100. yılında başkent Ankara'da oynanmasına yönelik bir isteğinin bulunduğu TFF'nin de bu talepleri değerlendirmeye alacağı ifade ediliyor.

Ankara kulislerinde de başkentin Süper Kupa finali için bir adım önde olduğu konuşuluyor.

DİĞER ADAYLAR SAMSUN VE İSTANBUL

TFF'nin Suudi Arabistan fiyaskosu sonrası nasıl bir karar vereceği merak edilirken Samsun 19 Mayıs Stadyumu ve İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı da adaylar arasında ön sırada yer alıyor.