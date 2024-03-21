Eski Galatasaraylı Sneijder'den olaylı maça olay yorum: Kışkırtmayı gördüm!..

21 Mart 2024 11:43 - Güncelleme : 21 Mart 2024 11:43

Bir dönem forma giydiği Galatasaray'da taraftarın seğvgilisi halinez gelen forma giyen Hollandalı eski futbolcu Wesley Sneijder, Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki olaylı maça ilişkin dikkat çekici yorumlarda bulundu.

Sneijder ülkesi Hollanda'da katıldığı canlı yayında vatandaşı Türkiye'de oynamış bir futbolcu olarak olaylı maç hakkında merak edilenleri cevapladı.

"SEN TÜRKİYE'DE OYNAMADIN ANDY"

Kendisi gibi eski futbolcu olan program partneri Andy van der Meyde'nin, "Sahaya bıçaklı biri girdiğinde tabii ki karşılık veririm. Türkiye'de kazanınca bunu takım olarak kutlayabilirsiniz değil mi?" sorusu üzerine Galatasaray'ın eski yıldızı, "Sen Türkiye'de oynamadın, Andy. Ben, Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki ilişkinin ne olduğunu biliyorum. Bu, ne taraftarlar ne de futbolcular için normal bir durum. Orada, maç bitince direkt soyunma odasına gitmeniz gerekiyor" dedi.

"SAHAYA 80 BİN KİŞİ GİRDİ"

Fenerbahçeli futbolcuların Trabzonspor'la olan bu rekabeti bilmelerine rağmen orta sahada zaferi kutladıklarını ifade eden Snejder, şunları söyledi: "Soyunma odasında çılgınca kutlayabilirlerdi. Tekrar ediyorum, taraftarların yaptıklarını asla tasvip etmiyorum ama bunların da bir nedeni var. Galatasaray'ın hala 2 puan gerisindeler, o yüzden kazanmaları o kadar da özel değil. Kışkırtmayı gördüm.

Beşiktaş'la Olimpiyat Stadyumu'nda oynamıştık. 1-0 geriye düştük ve sonrasında maçı 2-1'e getirdik. Bitime 2-3 dakika kala bir anda sahaya 80 bin kişi girdi. Bu normal değildi, sadece gitmemiz gerekiyordu."