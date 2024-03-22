EURO 2024 Play-off yarı final maçları sonuçları

22 Mart 2024 02:25 - Güncelleme : 22 Mart 2024 02:28

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) için play-off turunda oynanan yarı final maçlarının sonuçları belli oldu. Peki, EURO 2024 play-off yarı final sonuçları ne? İşte, finale çıkan takımlar ve maç skorları...

YARI FİNAL MAÇLARI SONUÇLARI

A YOLU:

Polonya ve Galler takımları, play-off yarı finalinde rakiplerini yenerek finale yükseldi. Polonya, Estonya'yı 5-1'lik skorla geçerken, Galler ise Finlandiya'yı 4-1 mağlup etti.

B YOLU:

İzlanda ve Ukrayna, play-off yarı finalinde galip gelerek finale çıkan takımlar oldu. İzlanda, İsrail'i 4-1'lik bir skorla geçerken, Ukrayna ise Bosna Hersek'i 2-1 mağlup etti.

C YOLU:

Gürcistan ve Yunanistan, play-off yarı final maçlarında galip gelerek finale yükselen takımlar arasına katıldı. Gürcistan, Lüksemburg'u 2-0 mağlup ederken, Yunanistan da Kazakistan'ı 5-0'lık bir skorla geçti.

FİNALE KALAN TAKIMLAR

Yarı final maçlarının ardından Polonya, Galler, İzlanda, Ukrayna, Gürcistan ve Yunanistan takımları EURO 2024'e katılacak son üç takımı belirlemek için final mücadelesine hazırlanıyor. Finale çıkacak takımlar, 26 Mart Salı günü oynanacak maçların ardından Almanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanacaklar.