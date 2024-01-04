Eyüpspor, Sinan Gümüş transferini açıkladı

04 Ocak 2024 15:39 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 15:40

Eyüpspor, Sinan Gümüş'ü kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

Eflatun-sarılıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Eyüpspor’a hoş geldin Sinan Gümüş! Eyüpspor’umuz, Antalyaspor'dan tecrübeli hücum oyuncusu Sinan Gümüş'ü 1.5 yıllığına kadrosuna kattı. Sinan Gümüş'e 'hoş geldin' diyor; eflatun-sarılı formayla nice zaferler diliyoruz" denildi.

29 yaşındaki futbolcu, kariyerinde daha önce Galatasaray, Genoa, Fenerbahçe ve Antalyaspor formaları giydi. Sinan Gümüş, geçtiğimiz sezon Antalyaspor ile Süper Lig'de 14, Türkiye Kupası'nda 1 olmak üzere 15 resmi maçta görev aldı.

https://twitter.com/eyupsporkulubu/status/1742880916035318035