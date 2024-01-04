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    • 04 Ocak 2024 15:39 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 15:40

    Eyüpspor, Sinan Gümüş transferini açıkladı

    Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

    Trendyol 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Antalyaspor forması giyen 29 yaşındaki futbolcu Sinan Gümüş ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

    Eyüpspor, Sinan Gümüş transferini açıkladı
    Eyüpspor, Transfer, Sinan Gümüş

    Eyüpspor, Sinan Gümüş'ü kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

    Eflatun-sarılıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Eyüpspor’a hoş geldin Sinan Gümüş! Eyüpspor’umuz, Antalyaspor'dan tecrübeli hücum oyuncusu Sinan Gümüş'ü 1.5 yıllığına kadrosuna kattı. Sinan Gümüş'e 'hoş geldin' diyor; eflatun-sarılı formayla nice zaferler diliyoruz" denildi.

    29 yaşındaki futbolcu, kariyerinde daha önce Galatasaray, Genoa, Fenerbahçe ve Antalyaspor formaları giydi. Sinan Gümüş, geçtiğimiz sezon Antalyaspor ile Süper Lig'de 14, Türkiye Kupası'nda 1 olmak üzere 15 resmi maçta görev aldı.

    https://twitter.com/eyupsporkulubu/status/1742880916035318035

    Haberler>Futbol>Eyüpspor, Sinan Gümüş transferini açıkladı
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    EyüpsportransferSinan Gümüş
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