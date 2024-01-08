Fatih Karagümrük'te ayrılık! 2 futbolcunun sözleşmesi feshedildi

08 Ocak 2024 17:08 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 17:18

Süper Lig'de 18 maçta topladığı 17 puanla küme düşme hattında bulunan Fatih Karagümrük'te 2 oyuncuyla yollar ayrıldı. İstanbul ekibi, Matias Dituro ve Brahim Darri'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Oyuncularımız Matias Dituro ve Brahim Darri'nin sözleşmeleri yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Kendilerine bugüne kadar kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki Futbol hayatlarında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Matias Dituro bu sezon başında, Brahim Darri ise geçtiğimiz sezonun devre arasında Fatih Karagümrük'e transfer olmuştu.

ELCHE TRANSFERİ DUYURDU

İspanya 2. Lig ekiplerinden Elche, Fatih Karagümrük'ten kaleic Matias Dituro'yu kadrosuna kattığını açıkladı. İspanyol ekibinden yapılan açıklamada Dituro ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

11 MAÇTA 13 GOL YEDİ

Bu sezon başında Şili ekibi U. Catolica'dan Fatih Karagümrük'e transfer olan 36 yaşındaki kaleci, 11 maçta süre alırken kalesinde 13 gol gördü. Dituro, 3 maçta ise kalesini gole kapattı.