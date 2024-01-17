Fatih Terim kalecisini de Süper Lig'de buldu! Panathinaikos'a ikinci Türk

17 Ocak 2024 11:59 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 12:02

Fatih Terim'i göreve getiren Panathinaikos'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Deneyimli teknik adamın talebiyle Fenerbahçe'den Samet Akaydın'ı kiralık olarak renklerine bağlayan Yunan ekibinin gözü hala Süper Lig'de...

STOPER VE ORTA SAHA TRABZONSPORLU

SDNA'nın haberine göre; Panathinaikos, Bahia forması giyen eski Trabzonsporlu Vitor Hugo'nun da transferini tamamlamak üzere... Vitor Hugo'nun ardından Fatih Terim, bir kaleci ve bir orta saha transferi de istedi.

Yunan basını, orta sahaya Trabzonspor'dan Anastasios Bakasetas'ın geleceğini ve anlaşmanın sağlandığı öne sürerken Bakasetas'ın hafta sonu oynanacak Galatasaray maçıyla veda ederek Yunanistan'ın yolunu tutacağını iddia etti.

FATİH TERİM KALECİSİNİ DE SÜPER LİG'DEN BULDU

Sabah'ta yer alan habere göre; Fatih Terim, Samet Akaydın, Vitor Hugo ve Bakasetas'ın ardından da şimdi de Adana Demirspor’un kalecisine kanca attı.

ERTAÇ ÖZBİR SÜRPRİZİ

Panathinaikos'ta kaleci sıkıntısı olduğunu ifade eden Terim, yönetimden Adana Demirspor'un file bekçisi Ertaç Özbir'in alınmasını istedi.

TERİM BİZZAT GÖRÜŞTÜ

Fatih Terim, kalça sakatlığı bulunan ve kısa sürede sahalara dönebilecek seviyeye geleceği ifade edilen Ertaç ile bizzat görüştü.

İki kulübün de görüşmesinin ardından deneyimli kalecinin Yunanistan'ın yolunu tutacağı belirtildi.

4 MAÇTA 4 GOL

Fatih Terim, Yunan ekibinin başında çıktığı 4 maçta kalesinde 4 gol gördü. Panathinaikos'un kalesini bu karşılaşmalarda Alberto Brignoli (1 maç) ve Yuri Lodygin (3 maç) korudu.