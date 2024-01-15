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15 Ocak 2024 09:13 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 09:14

Fatih Terim liderliği AEK deplasmanında bıraktı

Panathinaikos, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde ligde çıktığı üçüncü maçında AEK ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak liderliği PAOK'a kaptırdı.

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: TGRT Haber | Anadolu Ajansı
Fatih Terim liderliği AEK deplasmanında bıraktı
Panathinaikos, Fatih Terim, AEK, PAOK

Yunanistan Süper Ligi'nin 18. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren ekipleri karşı karşıya getiren maçta AEK ile Panathinaikos kozlarını paylaştı.

Ev sahibi ekip, maçın 24. dakikasında Levi Garcia'nın golüyle 1-0 öne geçti. Panathinaikos, 31. dakikada Tin Jedvaj'la skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.

Panathinaikos, 66. dakikada Willian Arao'nun golüyle 2-1 öne geçerken AEK, 90+6. dakikada Levi Garcia'nın penaltıdan kaydettiği golle skoru 2-2'ye taşıdı ve maç da bu skorla sona erdi.

AVERAJLA LİDER PAOK

Bu sonuçla Panathinaikos, puanını 41'e yükseltti. AEK ise 39 puana çıktı. PAS Giannina'yı 4-0 yenen PAOK, 41 puan ve averajla liderlik koltuğuna oturdu.

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