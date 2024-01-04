Fatih Terim muhabirleri şaşkına çevirdi! Maç sonu röportajı galibiyetin önüne geçti

04 Ocak 2024 17:27 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 17:27

Yunanistan Ligi takımlarından Panathinaikos'u çalıştıran Fatih Terim, yeni takımındaki serüvenine galibiyetle başladı. Tecrübeli teknik adamın öğrencileri mücadeleyi 2-0 kazanırken, Terim'in maç sonundaki röportajı adeta galibiyetin önüne geçti.

İLK MAÇTA KAZANDI

Ligin 16. haftasında PAS Giannina'yı konuk eden Panathinaikos, 25. dakikada Fotis Ioannidis ve 48. dakikada Tonny Vilhena'nın golleriyle sahadan galip ayrıldı.

RÖPORTAJI İTALYANCA VERDİ

Yeni takımıyla ilk maçında galibiyet alan deneyimli teknik adam maç sonuna da damga vurdu. Röportajını İtalyanca veren Terim, "Öncelikle burada olmaktan dolayı çok mutluyum ve oyuncularımı performanslarından dolayı tebrik ediyorum. İyi bir başlangıç yaptık ve gelişeceğiz. Bir süredir buradayım ama oyuncularım iyi oynadı. Çok az birlikte çalıştık ama önemli bir 3 puan aldık. Panathinaikos taraftarları bu akşam mutlu olmalı. Biz de güçlenerek yolumuza devam edeceğiz. İyi oyuncularımız var ama şunu fark ettim birbirlerine çok yakınlar. 14 yıldır şampiyonluk kazanamadığımızın farkındalar ve çok çalışmaları gerektiğini biliyorlar. Çalışıyorlar ve ben de mutluyum" dedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Terim'in maç sonunda Türkçe yerine İtalyanca konuşması büyük şaşkınlık yarattı. O anlara ilişkin görüntüler kısa süre içerisinde sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.