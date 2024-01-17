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17 Ocak 2024 11:15 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 11:15

Fatih Terim'den Samet Akaydın kararı: Sahne alıyor!

Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim'in isteğiyle Fenerbahçe'den kiralık olarak transfer edilen milli savunmacı Samet Akaydın, Olympiakos maçı kadrosunda yer aldı.

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: TGRT Haber
Fatih Terim&#039;den Samet Akaydın kararı: Sahne alıyor!
Fenerbahçe, Samet Akaydın, Panathinaikos, Fatih Terim, Olympiakos

Fatih Terim’in çalıştırdığı Panathinaikos, Yunanistan’ın en büyük derbisi olarak kabul edilen zorlu maçta ezeli rakipleri Olympiakos ile kozlarını paylaşacak.

Yunanistan Kupası’nda bugün saat 22.00’de oynanacak mücadele öncesi Fatih Terim maç kadrosunu belirledi.

SAMET KADRODA, TERİM'DEN GÖREV BEKLİYOR

Yunan ekibinden yapılan açıklamaya göre, Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe’den kiralık olarak kadroya katılan Samet Akaydın, Olympiakos maçı kadrosunda kendine yer buldu.

Samet, Terim'in görev vermesi halinde Yunan ekibinde ilk maçına çıkacak.

Fatih Terim'den Samet Akaydın kararı: Sahne alıyor!

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