Fatih Terim'den Samet Akaydın kararı: Sahne alıyor!

17 Ocak 2024 11:15 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 11:15

Fatih Terim’in çalıştırdığı Panathinaikos, Yunanistan’ın en büyük derbisi olarak kabul edilen zorlu maçta ezeli rakipleri Olympiakos ile kozlarını paylaşacak.

Yunanistan Kupası’nda bugün saat 22.00’de oynanacak mücadele öncesi Fatih Terim maç kadrosunu belirledi.

SAMET KADRODA, TERİM'DEN GÖREV BEKLİYOR

Yunan ekibinden yapılan açıklamaya göre, Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe’den kiralık olarak kadroya katılan Samet Akaydın, Olympiakos maçı kadrosunda kendine yer buldu.

Samet, Terim'in görev vermesi halinde Yunan ekibinde ilk maçına çıkacak.