Fatih Terim'in dediği oldu! İşte Belhanda'nın yeni adresi

14 Ocak 2024 11:23 - Güncelleme : 14 Ocak 2024 11:25

Trendyol Süper Lig ekibi Adana Demirspor ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Younes Belhanda'nın yeni takımı belli oldu.

BELHANDA, KATAR YOLCUSU

Ajansspor'da yer alan habere göre; Faslı yıldız, daha önce de teklif aldığı Katar ekibine 'evet' dedi.

Adana Demirspor ile sözleşmesinin fesih süresinde birçok teklif alan Younes Belhanda son olarak Katar temsilcisi Al Shamal'ın teklifini kabul etti. Faslı orta saha imza için yarın Katar'a gidiyor.

TRANSFERİ FATİH TERİM DUYURMUŞTU

Panathinaikos ile anlaştığı dönem basının karşısına geçen Fatih Terim, gelen soru üzerine Belhanda transferiyle ilgili, "Transferin memleketi olmaz. Türkiye'den de olur, başka bir yerden de olur gelir oyuncu. Belhanda çok önemli, kıymetli oyunculardan bir tanesi. Ben seçimini yaptı diye biliyorum. Büyük ihtimalle Katar'a gidiyor diye biliyorum. Ama asıl olan ben takımımı görmek istiyorum. Raporumu vereceğim." ifadelerini kullanmıştı.

7 YILDIR TÜRKİYE'DEYDİ

Süper Lig’e 2017 yılında Galatasaray formasıyla 'merhaba' diyen Belhanda, Türkiye’deki 7. sezonunu geçiriyor.

Türkiye'de 165 maça çıkan başarılı futbolcu, 36 gol ve 30 asistle dikkat çekmeyi başardı. 2021-2022 sezonundan bu yana Adana Demirspor forması giyen Belhanda, Akdeniz ekibiyle de 74 maçta 19 gol ve 12 asistlik katkı sağladı.

Bu sezon Adana Demirspor formasıyla toplam 20 maça çıkan Belhanda, 3 gol ve 4 asistlik katkı verdi.