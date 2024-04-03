Fenerbahçe, Adana Demir'i konuk ediyor! Muhtemel 11'ler

03 Nisan 2024 17:04 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 17:06

Fenerbahçe, Süper Kupa maçına çıkmazsa ne olur? İşte sarı-lacivertlileri bekleyen cezalar...

Fenerbahçe, Süper Kupa maçına çıkmazsa ne olur? İşte sarı-lacivertlileri bekleyen cezalar...

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Fenerbahçe, Adana Demirspor’u konuk edecek.

Galatasaray’ın kazandığı haftada puan kaybı yaşamak istemeyen sarı-lacivertliler, Adana Demirspor karşısında sahadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor. Adana Demirspor ise son haftalarda yakaladığı çıkışı Fenerbahçe karşısında sürdürmek istiyor.

Geride kalan 30 haftada 25 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler haftaya 79 puanda ikinci sırada girdi.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Djiku, Becao, Ferdi Kadıoğlu, Krunic, Zajc, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko.

Adana Demirspor: Mahammadalliyev, İsmail, Gravillon, Semih, Mohammadi, Michut, Maestro, Y.Sarı, Emre, Yusuf Erdoğan, Mendoza.

FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, Süper Lig’in 31. haftasında Adana Demirspor'u ağırlıyor.

Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı 3 Nisan Çarşamba günü saat 20.30’da başlayacak. Mücadelede Arda Kardeşler düdük çalarken yardımcılıklarını ise Mehmet Emin Tuğrai, Deniz Caner Özaral yapacak.

Zorlu mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE'NİN PUAN KAYBINA TAHAMMÜLÜ YOK!

Galatasaray’ın Hatayspor'u evinde 1-0 yendiği haftada puan kaybetmek istemeyen Fenerbahçe, Adana Demirspor karşısında hata yapmak istemiyor.

Fenerbahçe ligde oynadığı son karşılaşmada Trabzonspor’u 3-2 mağlup etmeyi başardı. Ligde son haftalara girilirken sarı-lacivertlilerde gözler takımın en skorer isimleri Dzeko, Tadic, Szymanski, İrfan Can Kahveci gibi yıldız isimlerde olacak.

ADANA DEMİRSPOR ÇIKIŞINI SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Sezona istediği gibi başlayamayan Adana temsilcisi, 31. Hafta öncesinde topladığı 39 puanla 9. sırada bulunuyor.

Adana Demirspor ligde oynadığı 30 karşılaşmada 9 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Oynadığı son 5 karşılaşmada ise sadece 1 kez mağlup oldu.