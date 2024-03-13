Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Galatasaray'a zehir zemberek sözler!

13 Mart 2024 14:20 - Güncelleme : 13 Mart 2024 17:15

Trendyol Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Başkanı Ali Koç, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İşte Ali Koç'un açıklamalarından satır başları:

Bu toplantının öznesi rakibimiz (Galatasaray). Son dönemde gündem dinamik, iddialar, iftiralar yoğun.. Biz de uzun süredir basın toplantısı yapmadık, cevabını vermedik.

"GALATASARAY MİLYONLARI KIŞKIRTARAK SUÇ İŞLİYOR"

-Rakibimiz son dönemde deli saçması söylemler içinde. Onlara bazı hatırlatmalar yapmayı amaçlıyorum. Böyle bir açıklama yaptığım için de üzüldüğümü belirtmek istiyorum. Rakibimizin düşürdüğü seviye mezbahayı aratır seviyede. Yalanlarla kendi camialarını kışkırtıyorlar. Bizim camiamızı tahrik ederek, milyonları kışkırtarak suç işliyor. Buna müdahale edecek federasyon yok. Galatasaray'ın Türk futbolu için beka sorunu olduğunu anlatacağım. Hayali olarak değil.

"GALATASARAY TÜRK FUTBOLU İÇİN BEKA SORUNU"

-Galatasaray'ın Türk futbolu için nasıl bir beka sorunu olduğunu anlatacağım. Hayallerle değil, istatistikler ve gerçeklerle konuşacağım. "Bu kulübün kötülükte ve riyakarlıkta da Şampiyonlar Ligi'nde olduğunu, kazanmak için her şeyin mübah olduğu şeklinde davrandığını anlayacağınızı düşünüyorum. Algılarla, kısa sürekli mutlu olabilirler. Sonunda tarihin sonunda yer alan kirli ilişkileri, başarı için yaptıkları türlü türlü halleri çıkacaktır.

"HER TÜRLÜ ŞANTAJ, İTİBAR SUİKASTI YAPARAK TFF'Yİ BASKI ALTINA ALIRLAR"

-Tenhada ayrı, umumi de ayrı söylemde bulunurlar. Kendilerine yapılmasını istemediklerini başkalarına hiç çekinmeden yaparlar. 'Biz de bunu yapmıştık, başkası ne düşünür' demezler. Hak, hukuk, mevduat ve vicdan tanımazlar. Kul hakkı yemekten hiç çekinmezler. Sportif rekabet anlayışları kayrılmaya dayalıdır! Türlü türlü santaj, itibar suikasti yaparak TFF ve kurullarını baskı altına alırlar. Bunu yapmak için de hayali düşmanlar oluştururlar. Kazanılan bir maç veya şampiyonluk sonrası başka camiaların mutsuzluğundan paye çıkarırlar!

"İSTEDİKLERİ OLUNCA SUSARLAR"

-Bir puan kaybı sonrası, işler iyi gitmeyince ya da kendi maçlarındaki hakem hatalarını örtbas etmek için ortalığı birbirine katarlar. Ligi bitirtmeyiz tehditlerinde bulunurlar, açıklayacağız derler, en sonunda ise istedikleri olunca susarlar. İşler iyi giderken de itidalli olalım derler.

"KENDİ KANALLARINDAKİ PROGRAM İÇİN BİR SÜRÜ VİDEO YOLLADIK, KANALLARI DA KAPATILDI"

-Futbolun marka değeri için mücadele ettiklerini söylerler işler iyi giderken. Sadece kendileri için değil, tüm kulüpler için adalet arayışında olduklarını söylerler. Hatta bunun için her hafta kendi kanallarında program yapacaklardı, bir sürü video yolladık, program yayınlanmadığı için hiçbiri gösterilmedi. Bunu yapamadan kulüp kanalları da kapatıldı. Günü kurtarma refleksiyle, samimiyetsiz, gerçek dışı söylemler... Sadece kendilerini akıllı, herkesi saf görürler.

"ÖNCE TFF'YE SİPER OLDULAR, SONRA 'EN KÖTÜSÜ' DEDİLER"

-TFF Başkanı ve kurulları, Galatasaray için ne anlam ifade ediyor? Biz çözemedik. Önce kamuoyunda, sonra Kulüpler Birliği açıklamasına şerh koyarak TFF'ye siper oldular. Çok kısa süre sonra aynı TFF'yi tarihin en kötü TFF'si olarak ilan ettiler. Hangisi sizsiniz?

"KIYAMETİ KOPARDILAR"

-İkinci örnek; bir maçta kulübümüz hakkını aramak için 19 Mart'taki Alanyaspor maçının devre arasında rahatsızlığımızla ilgili paylaşım yaptık. Kıyameti kopardılar. Sonra aradan on gün geçti, birebir aynısını kendi maçlarında yaptılar. Paylaşımı yapmadan önce aranızdan bir akıllı "Fenerbahçe aynı şeyi yaptı, başkanımızın ağzından çok sert şeyler yazdık. Yaparsak riyakarlık olur" demiyorlar mı?

"BASKI KURMAK İÇİN TAKTİKLERİ VAR"

-Bunların bir taktikleri var insanların üstünde baskı kurabilmek için. Fenerbahçe ile ilgili şirketlerde çalışıyor, Koç Grubu'nda çalışıyor, başka alakasız konuları gündeme getirdiler. Söz konusu olan durum, kişiyi kamuoyunun önüne atmak

"MADEM HAKEMLER KÖTÜ YABANCI HAKEM İSTEYİN"

-Madem TFF Başkanı'ndan memnun değilsiniz, kurullar rezil... Hakemler kötü... O zaman siz de bizim gibi yabancı hakem talebinde bulunun! Mertseniz, dürüstseniz, kendinize güveniyorsanız... Bu sizin en büyük samimiyet testiniz. Yabancı hakem istemezler, Avrupa'da yabancı hakemlerin nasıl maç yönettiğini görüyorlar. Kendilerini, Avrupa'da yere atıyorlar ama onlar "Kalk" diyor. Tabii istemezler. Okan Buruk'a sormak lazım, en yakın hakem arkadaşı kim? Bilen bilir. Yabancı hakemi tabii istemezler, çünkü en iyi sonuçları Türk hakemlerle alıyorlar.

"TFF, LALE ORTA'NIN LİNÇLENMESİNE ÇANAK TUTTU"

-MHK Başkanı sayın Lale Orta'yı Okan Üniversitesi çalışanı ve Fenerbahçeli çalışanı olduğu söylemleriyle baskı altına almaya çalıştılar. Tabii cesur bir federasyon başkanı olsaydı çıkar 'Kardeşim siz ne diyorsunuz? Ben Galatasaray kongre üyesiyim. Benden evvelki başkan Fenerbahçe'de 18 yıl başkan vekilliği yaptı, diğer başkan Beşiktaş'ın kulüp başkanıydı. Siz nasıl böyle konuşursunuz?' deyip susturacağına çanak tuttu bu hanımefendinin linçlenmesine.

"TRANSFERDE OYUNCU AYARTIYORLAR"

-Bunların transfer yapma kültürleri olağanüstü, kimse yanına yaklaşamaz. Pek çok yerel kulüp şikayet eder ama seslerini çıkarmazlar. Oyuncu ayartmada, hülleli transferde, çıkarlarına göre transfer haberi servis etmede, sözleşmelerde işlerine geleni yapmakta, kamuoyunu yanlış yönlendirmede de Şampiyonlar Ligi'ndeler.

"PENDİKSPOR-EYÜPSPOR-GALATASARAY KOALİSYONU!"

-Bu ülkede bir tek kulüp, kendi dönemimiz için konuşayım "Oyuncumuzu ayarttılar" diyemez. Onlar oyuncuyu ve menajeri ikna ederler, sonra da kulübünü köşeye sıkıştırarak, maddi zara bile uğratırlar. Oğulcan Çağlayan, Taylan Antalyalı.. Levent Mercan da var ama onu alamadılar. Maçlarından önce söz konusu takımların oyuncularıyla ilgili transfer haberleri çıkartırlar. Ya da oynayacakların takımların oyuncularını transfer etmek için teklif yaparlar. Kayserispor'a Mame Thiam için Pendikspor teklif yaptı. Sivasspor'a Sainz için Eyüpspor teklif yaptı. Bu üç İstanbul kulübünün yakın ilişkileri herkesin malumu. Zaten ikisi, aynı ligde oynadı. UEFA kuralları söz konusu bile olamaz. Alın size gerçek koalisyon. Gerçek koalisyon.

"FUTBOLCULARA ÖDEDİKLERİ PARAYLA, SÖZLEŞMEDE YAZAN FARKLI"

-Sözde bu sezon bize birçok transfer çalımı yaptılar. Bağıra bağıra bunu duyurdular. Transfer ettikleri 4 futbolcu var ki, resmi sözleşmedeki bedellerinin gerçek olması mümkün değil. Futbolcuya ödedikleri parayla, sözleşmede yazan para farklı. Buna yeri gelir imaj hakkı, yeri gelir sponsorluk derler. Son dönemde de gayrimenkullerle aradaki farkı kapatıyorlar. Sponsorları da çok cömert! Katiyen isimlerinin açıklanmasını istemezler.

MORUTAN TRANSFERİ

-Morutan için 3 milyon euroya satmışlar, müthiş başarı dedik. Ben şahsen öyle düşündüm. Keşke bizde de böyle bir sihirbaz olsa dedim. Halbuki işin öyle olmadığını aslını öğrenince anladık. Bu, ancak belirli sayıda ilk 11 oynarsa devreye giriyormuş. Doğal olarak da kulübü şu anda ilk 11 oynatmıyor. Acaba bu limit açmada kullanıldı mı? Bunu öğreneceğiz. Takip ediyoruz.

BAKAMBU TRANSFERİ

-Cedric Bakambu'nun Real Betis'e transferinde de yanlış bilgi verdiler. Real Betis'in 5+5 milyon euro ödeyeceğini öğrendik. Müthiş! İlerleyen günlerde söz konusu kulübün başkanının açıklamalarıyla işin aslını öğrendik.

Bir kulüp niye olduğu gibi söylemez? Ne biliyoruz? Real Betis'in 5+5 milyon euro karşılığında Bakambu'yu aldığını biliyoruz. Betis başkanı, ödediğimiz bonservise maaş da dahil diyor. 5 milyon euronun gerçekleşmesi için olağanüstü şeyler olması gerekir diyor. Bazen anlaşma yaparsınız; Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi şampiyonu olursa 1 milyon euro daha ödenecek dersiniz. 5 milyonun içinde de maaş var. Zarar da etmiş olabilirler. Burada olan şey insanların gözünün içine baka baka aldatmak.

MAURO ICARDİ (İMAJ HAKKI İDDİALARI)

-2 gün evvel bir futbolcularının 5 milyon €'luk imaj haklarını ödeyemedikleri için haber çıkmış. Bu imaj hakları sözleşmeleri Türkiye'de mi yapılıyor? Dubai'de mi yapılıyor? TFF'ye SPK'ya veriliyor mu? Bunları soracağız TFF'ye. Bizden 8,5-9 milyon € isteyen oyuncuları 3,5-4'e oynatır bunlar. Çünkü İstanbul'un o tarafında oksijen daha iyi.

-Forma anlaşmalarını 20 milyon euro olarak gösteriyorlar. İmkanı, ihtimali yok! Olmayacak şeyleri, bonusa koyup, gösterebilirsin. Burada da böyle olmuş. İnsanların gözünün içine bakarak doğruları söylemiyorlar. Bu ülkede doğruları ispatlamak durumundayız.

"ZANİOLO İÇİN BİZİM TEKLİFİMİZİ İŞFA ETTİLER, BU SUÇ!"

-Nicolo Zaniolo için bizim teklifimi ifşa ettiler. Biz de oyuncuya bakıyorduk, menajerlerine yolladığımız teklif ellerine geçmiş ve ifşa ettiler. Bu aslında suç! Onu gösteriyor, kurnaz ya.. Fenerbahçe'nin daha çok verdiğini söylüyor ve oyuncunun, Galatasaray'ı tercih ettiğini söylüyor. Biz de bunu mahkemeye götürdük, haksız rekabetten.... Bilirkişi raporu geldi, bu ülkede dürüst insanlar da var. Raporda Galatasaray'ın teklifinin, Fenerbahçe'nin teklifinden yüksek olduğu yazıyor. Bunlar yargıda da çok güçlüler. Selahattin Baki ve Onur Göçmez'i ifadeye çağırttılar. Orada güçlüler. Amaç rahatsızlık oluşturmak.

"ESKİ OYUNCULARININ PERFORMANSI MALUM..."

-Orada oynamış oyuncuların Galatasaray'a karşı gösterdikleri performans herkesin malumu. Bu öyle bir seviyeye geldi ki, bir kulüp başkanı çıkıp 'Beyinleriyle kalbi arasında çelişki olmuştur' dedi. Bunun Fenerbahçe maçı sonrası olduğunu düşünebiliyor musunuz? Malum kulüp tarafından OHAL ilan edilirdi. Bu işin nirvanası, Ümit Karan'ın Eskişehirspor forması giyerken söylediği şeyler. 'Galatasaraylıyım, Fenerbahçe şampiyon olmasın diye gol atmak istemedim' diyor. Belhanda'nın geçen sezon maçtan önce üçlü çektirmesi...

"BUNLARIN KALEMŞÖRLERİ VAR"

-Bunların kalemşörleri vardır, olağanüstü durumları normalleştirmede doçent olmuşlardır. Ümit Karan 'Dürüst' olduğunu söylüyor. Programı sunan 'Ben de sokakta Galatasaraylıyım' diyor.

"İSTEMEDİKLERİ OLDUĞUNDA KİŞİYİ KURUMUNA ŞİKAYET EDERLER"

-Basın toplantılarında istenilen soruları sordururlar. İstemedikleri soru geldiğinde, soru soran kişi kurumuna şikayet edilir. Ya da iletişim direktörleri gece yarısı mesaj atar ve tehdit eder. Yakın zamanda iki medya mensubu bunu yaşadı.

-Açın kulüp resmi ve taraftar hesaplarına bakın, ne kadar senkronize olduklarını ve ne demek istediğimizi anlarsınız.

"İKİ SEZON NETFLİX DİZİSİ ÇIKAR"

-Yabancı hakem istememelerinin sebebi aşikardır. Türk futbolunun ne hale geldiğini görmek için Galatasaray - Antalyaspor maçına bakmak, yeterli olacaktır. Sonrasında yaşananlar gayri ahlaki spor kültürünün mükemmel bir örneğidir. O kadar çok örnek verebiliriz ki, iki sezon Netflix dizisi çıkar.

"TFF İSTEDİKLERİ HAKEMİ ATIYOR!"

-TFF, bunların kritik maçlarına hep istedikleri hakemleri atarlar. Bizi maçlarımız basket maçı gibi, dokunduğumuz an faul ve sarı kart. Oyuncularımız son maçta dayak yedi, dövülmeye çalışıldık. Bunlar tekme, tokat dövüyor. Bunlar ağır pozisyonlar. Hepsini gündeme getiremiyoruz, yayıncı kuruluşa para ödemeye gücümüz yetmez. Sahada etkisi var, bir sonraki maça etkisi var, hakemlerin bir sonraki maçına etkisi var. Bunlar başarıları hep bu yöntemlerle elde ediyorlar.

"GALATASARAYLI FUTBOLCULAR NE GÜZEL ATLIYOR YERE"

-Carlos Vinicius... Ben böyle bir şey görmedim. Göz göze, kulak kulağa... Az kalsın dudak dudağa.. Kart yok, hiçbir şey yok. Bizim neredeyse İngilizce bilmeyen futbolcumuz "Aptalca" dedi diye atılıyor, burada hiçbir şey yok. Bakın ayrıca ne güzel atlıyorlar yere. Lucas Torreira nasıl basıyor, olacak iş değil. Normalde Beşiktaş maçında olmaması lazım!"

"YAVUZ HIRSIZ EV SAHİBİNİ BASTIRIR"

-Wilfired Zaha'ya kart bile çıkmadı, iki bacağına birden... Kart yok, kart!

-Biz 4 maçta, 59 faul yapmışız 15 kart almışız. Onlar, 62 faul yapmışlar, 4 kart almışlar. Galatasaray son 8 maçında 99 faul yapmış, 10 sarı kart görmüş. Biz 4 maçta, 59 faul, 15 sarı kart."

-Malum takım başkanı, bu maç yaşanmamış gibi Kasımpaşa maçımızı konuştu. Ondan önce Jayden Osterwolde var. Bu olacak iş değil. Yavuz hırsız, ev sahibin bastırır misali.

"ÇİFTE STANDART!"

-8 kırmızı kart verilmeyen pozisyon.. Şampiyonluk yarışını bu kart standartsızlığı derinden etkiliyor. Fernando Muslera sarı kart görüyor ve hakemi alkışlıyor. Ama dokunulmaz. Antalyaspor maçında Kerem Aktürkoğlu'nun sarı kartı var, ikinci sarı kartla atılacak. Hoca uyanıyor ve oyundan alıyor. Hakim Ziyech, Rizespor maçında sarı kart görmüyor, 94. dakikada kart çıkıyor. Belki atılacaktı ve diğer maçta oynayamayacaktı. Hatayspor maçında Barış Alper Yılmaz dirsek attı. Trabzonspor maçında Lucas Torreira'nın faul ve itirazdan iki kart görmesi lazım. Antalyaspor maçında Carlos Vinicius... Yine aynı maçta Lucas Torreira'nın hareketi. Bilerek ve isteyerek basıyor. İnanabiliyor musunuz? Wilfired Zaha'nın Antalyaspor maçında faulü. Kısacası hakemler, şampiyonluk yarışındaki bir takımın en küçük hatasını ararken, diğer takımın kör göze parmak hareketlerini görmezden geliyorlar. Bu çifte standartı kimseye anlatamazsınız.

"GALATASARAY GEÇMİŞTE DE KORUNUYORDU!"

-Bunlar geçmişte de korunuyordu. O zaman da tecilli hakemleri, önemli maçlarına atanıyordu. 1997*1998'de Galatasaray hakem Ahmet Çakar, Beşiktaş 1-0 önde Galatasaray'a karşı.. 87'de bir penaltı çalıyor. Bugün itiraf ediyor. "Düdüğü çaldım ve eyvah dedim" diyor. 25 sene sonra itiraf ediyor, oyuncunun penaltıyı kaçırmasını istediğini söylüyor.

"MAURO ICARDİ KAYIRILDI!"

-Mauro Icardi kamuoyu baskısı olmasa, sevk edilmezdi. Tedbirsiz sevk edildi. Icardi'nin sevk süreci. Kayırmanın bir örneğidir. En az 2 maç ceza alması gerekirken, tedbirsiz sevk ederek kurula "En alt sınırdan ceza ver" diyorsun.

PARA CEZALARI

-Bu sezon bize 9 Milyon, Galatasaray'a 6 Milyon 390 Bin TL. Biz itirazla 8 Milyon 946 Bin TL, onlara 4 Milyon 947 Bin TL.

"TFF-GALATASARAY İLİŞKİSİ..."

-Galatasaray ile TFF arasındaki ilişkinin adını koyamadık. TFF'de korundukları, bu kulübün zor anında TFF'nin imdatlarına yetiştiği ortadadır. Hakeme saldırı sonrası TFF 1. Lig'de maçlar kaydırıldı, Süper Lig'de sadece o haftanın maçları ertelendi. Bu niye önemli? Bu bazılarına avantaj, bazılarına dezavantaj sağlar. Hava şartları, cezalı sporcular, takımların seyahat süreleri... Tesadüf olabilir, bilerek de olabilir... Sorduk ama cevap alamadık. Süper Lig'e başka muamele yapılması, rakibimizin lehine şartlar oluşturdu.

"MEHMET BÜYÜKEKŞİ, SUUDİ ARABİSTAN OLAYINDA DEVLETE BİZİ İŞARET ETMİŞ!"

-Suudi Arabistan'da konusunda bir anormallik var. Fenerbahçe'nin sorumlu tutulması, bizi rahatsız ediyor. Devletimize çağrıda bulunduk ama herhalde onlar konuyu önemli bulaşmıyor. Biz araştırdık, neden hep biz? Neden bizi ve beni hedefe koydular. Araştırma sonucu istemediğimiz bir şeyle karşılaştık. Meğer TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, devlet yetkililerine bizi işaret etmiş. Uğur Dündar'ın saat 16:00'daki açıklamasının krize sebep olduğunu devlet yetkililerine aktarmış. Ben de kendisine sordum. Oradakiler 'bana öyle sordular. Ben de 'Evet' dedim." cevabını verdi. Soranlar kim? Bakan seviyesi mi, başka seviye mi? "Peki dedim sayın başkan, rakibin Genel Sekreteri'nin Uğur Bey'den önce İstiklal Marşı'na izin verilmediğini söylemesini yetkililere aktardınız mı?" şeklinde sorum. "O tweet'ten haberim yok" dedi. Onların attığı tweet, bütün krizi tetikledi. Nevzat Dindar, Uğur Bey'in tweet'inden önce Eray Yazgan'a ulaştığını ve 'İstiklal Marşı okunmazsa sahaya çıkmıyoruz" dediğini aktardı. Bu durum bile kollandıklarını ortaya seriyor.

-Sebep oldukları rezaleti, Fenerbahçe üzerine yıkmaya çalışmakla Türk futbolunu yönetiyorlar. Gerisini siz düşünün. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, devletimizin bu konuyu araştırmasını istiyoruz.

"HAKEM BİTİGEN, GALATASARAY MAÇINDA YANLIŞ PENALTI VERDİĞİNİ İTİRAF EDİYOR!"

-Abdülkadir Bitigen, Galatasaray maçında yanlış penaltı verdiğini hakem toplantısında itiraf ediyor. 1 Mart'ta hakemler, Hugh Dallas ve Mehmet Büyükekşi'nin de katıldığı bir toplantı düzenleniyor. Tolga Özkalfa'nın görevden alındığı bilgisini paylaşıp toplantıdan ayrılıyor. Hugh Dallas da Abdülkadir Bitigen'e penaltıyı soruyor. Bitigen de penaltı kararının yanlış olduğunu tüm hakemler önünde itiraf ediyor. Anlık yanılma da değil. VAR'a gittin, orada da penaltıya hükmettin, sonrasında da bunun yanlış olduğunu itiraf ediyor. Bunun şampiyonluk yarışına etkisi ne olacak? Malum kulüp, her sene böyle 3-4 maç kazanıyor. Ofsaytımsı gibi bunlar unutuluyor. Siz de puan kaybedersiniz "Ya siz de puan kaybetmeseydiniz" derler.

"KAYITLARIN AÇIKLANMASINI İSTİYORUZ"

-TFF Başkanı'na Abdülkadir Bitigen olayını sordum. Böyle bir toplantı olmadığını söyledi. Bilerek kendisinin katıldığını söylemedim. Halbuki kendisi de katılmış. Biz nasıl mücadele edeceğiz. Bu kayıtlar TFF'nin elinde var ve açıklanmasını istiyoruz.

"ER MEYDANINA ÇIKMA TEKLİFİMİZ HALA GEÇERLİ"

-Arkalarında hangi güç varsa, neye güveniyorlarsa bu davranışlarını her hafta yapıyorlar. Sonrasında mağduru oynuyorlar. Hatırlatıyorum, er meydanına çıkma teklifimiz hala geçerli. Çünkü siz bizim önümüzde söyleyemeyeceğiniz şeyler söylüyorsunuz.

"TERÖR ÖRGÜTÜNE KURBAN VERİLEN TEK KULÜP FENERBAHÇE"

-Gelelim FETÖ mevzusuna... Fenerbahçe'ye iftira atmaya yeltenenlere şunu hatırlatmak istiyorum, en kuvvetli oldukları dönemde onlara baş kaldıran ve diz çöktüren Fenerbahçe'dir. Bunlara karşı mücadeleyi biz başlattık. Başkanımız 'Ne şikesi, memleket elden gidiyor' dedi. Üstüne takım otobüsümüz kurşunlandı, katliamdan döndük. Buna rağmen, bu terör örgütüne kurban verilen tek kulüp Fenerbahçe. Bunun helalleşmesi hiçbir zaman olmadı. TFF, mahkemeyi uzatmak için her türlü şark oyunlarını oynuyorlar. Bütün bunları anlattım ama ara yaşananları anlatacak fütursuz, acımasız, arsız, şımartılmış, organize bir kötülük ile mücadele halindeyiz. Arkalarında hangi güç varsa, neye güveniyorlarsa bu davranışları milyonların önünde yapıyorlar, yetmiyormuş gibi sonra da mağduru oynuyorlar. Er meydanına çıkma teklifimiz geçerlidir. Bizim önümüzde söyleyemediğiniz şeyleri söylüyorsunuz. Özelde süt yutmuş kuzu, umumide aslan parçası kesiliyorsunuz.

"FETÖ SEVİCİLİĞİ..."

-Ercan Güven, FETÖ ile ilişkiyi mükemmel anlatmış. Yazının başlığı "Ağzınızdan çıkanı önce kulağınız duyacak." Yazıda "Söz konusu örgütün maskesi düşmediği dönemde, futboldaki vitrini haline getirdiği yıldızları kendilerine çalışan kanaat önderi haline getirdiği gibi, 15 Temmuz'dan sonra bu isimleri kulüpten atmaktan bile zorlandılar." demiş. Biz de bunu somutlaştıralım. Fenerbahçe'ye saldırmak pahasına, devletin FETÖ ile mücadelesi zayıflatmak adına FETÖ seviciliği yapmaktır. Bunu aklınıza sokun. Örgütün 3 Temmuz'u kumpas olarak görmeyenlere soruyorum, o halde 17-25 Aralık, 15 Temmuz hain darbe girişimi ve birçok FETÖ kumpası hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin anlayışınıza göre bunlar da meşru.

"FETÖ'NÜN EN ÇOK SEVDİĞİ KULÜP..."

-Gelelim gerçeklere, FETÖ'nün en çok sevdiği, gönül kurduğu kulüp, kendileri olmalarına rağmen... Hala kırmızı listede yer alan efsaneler... O dönem örgütün yılmaz savunucusu Rasim Ozan Kütahyalı'nın savunduğu Zekeriya Öz de bu kulübün üyesi. "3 Temmuz'da Fenerbahçe'yi yerle yeksan etmeseydik, Galatasaray'ın önü açılmazdı" diyen Kütahyalı'nın Galatasaraylı olması da tesadüf! Bunların adlarını ağzıma almaktan bile utanıyorum. Mehmet Baransu'nun da Galatasaraylı olması tesadüf! Dİkkat eidlmesi gereken, terörist başının kendi ağzından çıkan sözlerdir. "Dua ve himmetle ayağa kaldırdık" dediği kuılüp biz değil. Haydi siz de 'Biz değiliz' diyin." Bu kulüp dışında hangi sözleri sarfetmiştir. Bizim için ise 'Fenerbahçe bize karşı sert bir tavır içerisinde.' Belki o yüzden oraya çökmüşlerdir.

-Sen 'bu ateş üfleyerek sönmez' diyerek geçmişe özenirken, Sayın Cumhurbaşkanımız yazdığı mektupta 'Bu sürecin hem en canlı şahitlerinden hem de en büyük mağdurlarından biri şüphesiz Fenerbahçe Spor Kulübü'dür. FETÖ'nün Türk futbolunu dizayn etme girişimi Fenerbahçe camiasının dik duruşu sayesinde başarısızlığa uğramıştır.' ifadesini kullanmıştır.

"DUA VE HİMMETLE AYAĞA KALDIRMALIYIZ DEDİĞİ KULÜP KİM?"

-Fenerbahçe'ye FETÖ konusunda çamur atacak en son kurumun başında siz gelirsiniz, Galatasaraylılar... Terör örgütü elebaşının dua ve himmetle ayağa kaldırmalıyız dediği kulüp kim? Biz değiliz. Hadi siz de 'biz değiliz' deyin.

"RAKİBİMİZİN ATANMIŞ BAŞKANI..."

-Rakibimizin atanmış başkanı ile ilgili düşüncelerimi paylaşacağım. Şimdi atanmış başkan derken neyi kast ediyorsun? Şunu kast ediyorum, sayın başkan birkaç okazyonda niye 3. kez başkanlığa geldiği sorulduğunda Sayın Cumhurbaşkanımıza rica ettiğini söyledi? Şaşırdım ama birkaç defa söyledi. Sonra öğrendim ki bu yönetim kurulunun oluşumunda da dışarıdan birkaç dokunuş yaşanmış.

"CESARET HAPI MI ALMIŞ YAŞI İTİBARİYLE..."

-Algı işleri bunların DNA'sında olduğu için gidecekleri yolun sınırı yoktur. İddia ettiği hayali koalisyonları tanımlarken, Çanakkale Savaşı'nda düşman güçlere karşı yapılan mücadeleye benzetiyor. Hadi oradan! Cesaret hapı mı almış, yaşı itibariyle mi... Git 'Zaferin Rengi' filmini izle Sayın Başkan... Neyin, ne olduğunu daha iyi anlarsın.

"DUSUN ÖZBEK, BAYERN MAÇINDAN BİR GÜN ÖNCE BANA HABER YOLLADI"

Birkaç ay önce, Bayern Münih maçı günü veya bir gün önce.. Bir ziyaretçim vardı, telefonu çaldı ve arayan Dursun Özbek'ti. Acil görüşmek istediğini ve Gayrettepe'deki otelinde randevulaştılar. Ortak dostun anlattığına göre, Dursun Özbek orada kendisine "Ortam çok gerildi. Bu nedenle seviyesiz insanlar ortaya çıkıyor" demiş. "Kulüpler Birliği'nde tek dostluk yapacağım kişi Ali Bey'dir. Ortam çok gerildi, istenmedik olaylar yaşanabilir. Ali Bey ile kimsenin bilmediği bir ortamda buluşup yol haritası çizmek isterim. TFF Başkanı, bizi birbirimize düşürüp, keyifle izliyor. Kendisi seviyesiz bir adam. Hatta geçen gün Ali Bey ile bana aynı anda toplantı saati verip, bizi aynı masaya oturtarak gereksiz tartışma çıkmasına vesile oldu. Biz tartışırken, TFF Başkanı koltuğunu çizip gülerek izliyordu." Burası doğru oldu bu olay. "Bende o an bütün taşlar oturdu. Ali Bey'in, benim veya istersen senin evinde oturup konuşmak istiyorum. Zaten bizim birbirimizle problemimiz yok. Bunlara karşı mücadele edelim. Ali Bey ile konuş, bu hepimiz için iyi olacaktır. Lütfen bunu Ali Bey'e ilet." diyor. Görüşmede kendi camiası içinde kendine karşı kumpaslar kurulduğunu, seçim için arkasından çalışmalar yapıldığını ve yapılan paylaşımlardan kendisinin haberi olmadığını belirtiyor.

"BUNLAR NE HALKI, NE DEVLERİ UMURSAYAN İNSANLAR DEĞİLLER"

-Bunlar ne halkı, ne devlet, ne milleti umursayan insan değiller. Dursun Özbek bunları yalanlamaya kalkabilir. O zaman bu aradaki dost, olanı ve biteni anlatacak dürüst kişidir. İnşallah yalandır, inşallah. Telefon konuşmaları, saatleri... Ofise gidişi.. hepsi kayıtlıdır. Toplantıyı bilen birkaç kişi daha varmış, onu da sonradan öğrendim. Bunu anlatmak tarzım değil ama bir taraftan görüşelim, bir taraftan çok sert açıklamalar... Vefat etmiş aile üyesi üzerinden alçakça açıklamalar yapmak.. Tanıyın istedim.

"VATAN HAİNLİĞİNİ KORUYORLAR"

-Aileme dil uzatabilecek kadar küçülecek bir adamın kim olduğunu görün istedim. Zaten laflar, onun lafları değil. Belli bir yerden alışık olduğumuz laflar. Bir yerden güç alıyorlar. Bu insanlar kendi çıkarları için devlet düşmanlığını, vatan hainliğini ve hükümet düşmanlığını korurlar. 3 Temmuz'da nasıl mücadele ettiysek, bu camia ile de benzer şekilde mücadele etmeliyiz.

-Bu sözlerim camiama, oynadığımız şey futbol değil. Yaptığımız spor da değil. Vicdansız bir yapı ile dürüstçe savaşmaya, mücadele etmeye çalışıyoruz. Tarihi puanlar topladık. Karşı karşıya olduğumuz kötülüğü anlatıyorum. Takımıza vereceğiniz güç çok önemlidir. Fenerbahçeli herkese sorumluluk düşüyor. Bu zihniyete karşı dimdik ayakta durmalıyız.

"HARAM KUPALAR KAZANMAK İÇİN İNSANLARI BİRBİRİNE KIRDIRMADIK, KIRDIRMAYACAĞIZ"

-Fenerbahçe haram kupalar kazanmak için bu memleketin evlatlarını birbirine kırdıranlardan olmadı ve hiçbir zaman olmayacak. Her şeye rağmen hala ve ısrarla bu memleketin evlatlarına spor yaptıran, şampiyonlar yetiştirmeye gayret eden, devletine ve milletine bağlı bir camiadır. Bu böyle devam edecektir. Bu yüzden Türk futbolunda ahlaksızların ahlak, sadakatsizlerin sadakat dersi vermekten utanmadığı ortamda Fenerbahçe yine hedeftedir. Bunlar şampiyon yapılmaya, kayrılmaya, ittirilmeye alışmış bir zihniyettir. Bizim hamurumuz çok farklıdır. Futbol takımımız mücadele ediyoi sonu ne olur, bilmiyoruz. İnşallah sonu şampiyonluk olur. Bizim için şampiyonluk yolları hep zor olmuştur. Hocalarımız ve futbolcularımıza sonsuz güvenebiliyoruz. Keşke sisteme de güvenebilsek ve yolun sonu şampiyonluk olacak diyebilsem.

28 ŞAMPİYONLUK SORUSU

-28 şampiyonluk işi de bir kayırmanın ürünüdür. zamanında bunun kararını alan federasyon, başkanına ve oradaki bu kulübün yapılanmasına bakın. Belli bir sene öncesini saymadılar, sanki o zamandan önce futbol yokmuş gibi. O zaman 3 puan öncesindeki ligleri de saymayalım, bu mantıkla bakarsanız. Bugünkü federasyonla 3 senedir bu konuyu kovalıyoruz. Geçen sene 'komisyon kurulacak' açıklaması yapıldı, onay geçti ama bir arpa boyu ilerleme yok.

"TFF BAŞKANI KENDİ RIZASIYLA İSTİFA EDEMEZ"

-Birçok kulübün TFF'nin istifasını istemesini onlara soralım. TFF Başkanı kendi rızasıyla istifa edemez, böyle düşünüyorum. Trabzonspor ile bizi karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. Selahatin Bey'in söylemleri Trabzonspor ile alakalı değil. Onlarla yaptığımız son konuşmada "Biz fazla alındık" durumuna geldi konu. Trabzonspor ve birçok kulüple aynı noktadayız. Ertuğrul Doğan ile görüşmelerde, neredeyse aynı noktadayız. Hata sonu maçta problem olacağını düşünmüyorum. Birileri problem oluşturmak için oraya gelmediyse.

"TFF'NİN İSTİFASI SORUNU ÇÖZMEZ"

-TFF gidişata hakim değil. Yine bu şebeke, neyse bu şebeke... Geçmişte de olduğu gibi, bu federasyonda da kendi menfaatleri için istediklerini yaptırıyor. Federasyon bunun ne kadar fakında, bilemiyorum. TFF'nin istifası sorunu çözmez. Devrim lazım. Devletimiz müthiş operasyonlar yapıyor. Göreceksiniz bir gün bunlara da operasyon yapılacak. Kamu görevlisine dava açılıyorsa, kamu görevlisine görevi kötüye kullanmadan dava açılmalı. Bu er yada geç olacak. Milyonlarca insanın toplumsal huzurunu kökünden etkiliyor. Durum böyleyken, dış güçlere ihtiyaç yok. Bu sporun ötesinde. Biz şu an spor yapmıyoruz.

"BU ÜLKENİN DÜZENİNİ FUTBOL ÜZERİNEDEN BOZMAYA ÇALIŞIYORLAR"

-Benim hep endişem var. O yüzden benim olduğum dönemde şampiyon yapmayacaklarını söyledim. Bu hafta üzerinde bir endişem yok. Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin sahaya çıkacağını ve kora kor mücadele edeceğini düşünüyorum. Hakem yönetimleri kulüpleri kafa kafaya getiriyor. Hatta yayıncı kuruluşun verdiği açılar bile. Sporun etkisini biliyoruz. Belki bu ülkenin düzenini yine futbol üzerinden bozmaya çalışıyor. Öyle düşünmek için yeterince veri var.

"TRABZON İLE BİZİ KARŞI KARŞIYA GETİRİYORLAR"

-Trabzon ile bizi karşı karşıya getirmeye çalışılan ortamı gördük. Selahattin Bey'in maç sonu söylemleri Trabzonspor'u düşünerek söylenmiş şeyler değildir. Onlarla da yaptığımız konuşmada 'belki biz fazla alındık' durumuna geldi. Trabzonspor da Fenerbahçe de iki kulübün başkanı da, pek çok konuda aynı noktadayız. Bizim bugünkü yönetimle hiçbir sıkıntımız yok. Benim özellikle sayın Ertuğrul Doğan'la yaptığım istişarelerde neredeyse hepsinde aynı noktada olduğumuzu söyleyebilirim. Hafta sonu oynanacak maçta da birileri oraya problem oluşturmak için gelmezse herhangi bir problem olacağını düşünmüyorum.

"FETÖ'YE BAKIŞ AÇIMIZDA KAFAM KARIŞTI"

-Beni zor sulara çekmek istiyorsunuz. Ülke ve devlet olarak son dönemde FETÖ'ye bakışımızda kafam karıştı. Daha öteye gitmek istemiyorum. Bana kalsa, pek çok kişi aramızda olmazdı. Ülkemizin bekası söz konusuysa, dışarıdakilere bakana kadar, içimize bakmalıyız.

"SÜPER KUPA İÇİN YENİ TARİH BULUNMALI"

-Süper Kupa finalini belirlerken diğer tarihleri göz önünde bulundurmadık. Avrupa'da bu turu geçmemiz ülkemiz adına da çok önemli. Ülke menfaatleri açısından rakibimiz de kabul ederse Süper Kupa finali için yeni bir tarih bulunması çok daha doğru olacaktır.

"ÜLKE MENFAATİ İÇİN TARİH DEĞİŞMELİ"

-Bu turu geçersek, ülkemiz 9. sırayı garantileyebilir. Ülke menfaati için, rakibimiz de kabul ederse tarihin değişmesini konuştuk. Belli tarihler üzerine çalışıyoruz. İnşallah turu geçeriz. Turu geçtik öz güveni beni korkutuyor. Önce turu geçelim. UEFA Başkanı, perşembe günü maça geliyor. Ben de maça gideceğim. Fenerbahçe'ye bir zorluk daha çıktı.

AYASOFYA'DA FİNAL

-Ayasofya Stadı'nda final oynamayı herhangi bir Türk takımı için bu milletin her ferdi ister. Konferans olsun, Avrupa Ligi olsun, Şampiyonlar Ligi olsun... Bir Türk takımının Yunanistan'ın başkentinde, ismi Ayasofya olan bir stadyumda ülkemizi temsil etmesini herkes ister, kim olursa olsun. Ama bunları konuşmak için çok erken. Burada ligi son dakikaya kadar götürüp finale de gidebilirsin. 4 gün arayla iki hedefinden de olabilirsin. Öyle ince bir ipin üstünde yürüyoruz. Allah sonumuzu hayretsin.

"AMBARGOLU HAKEMLERİ YENİ DUYDUM"

-Altı hakemle ilgili ambargoyu yeni duydum, baktıralım. Tolga Özkalfa'nın istifası bizim maçtan önce verildi, çok da geç kalındı. Ahmet İbanoğlu, kağıtta başkan. Bu hakem camiasını yönetecek durumda değil, memur zihniyetinde. Tolga Özkalfa'nın gitmesi isabetli oldu. Kendi ayrılmış gibi lanse etmiş ama tam tersi. Beşiktaş-Galatasaray maçında, hakeme imzalı forma gitmesini ben de duydum. Beşiktaş tespit edebilir. Türkiye'de forma gitme ilk ve son değil. Tahkim Kurulu oğlunu Galatasaray kongre üyesi yaptılar. Bekle 5-6 ay, baban görevdeyse bekle.

"KİMSE DEVLETLE KAVGA EDEMEZ"

-Devlet bu işe müdahil olmadan bu yapıdan kurtulma imkanı yok. Yeni İçişleri Bakanımızın ortaya irade koyduğunda neler olduğunu gördünüz. Kimse devletle kavga edemez. Cesaret, irade, sabır varsa yol zaten belli. Yeter ki arzu edilsin, arzu etmek elde etmenin yarısıdır. Fenerbahçe 'Ben mağdurum. Bugün değil yıllardır mağdurum. Herkesin sempatiyle baktığı örgüt benim kulübümü yerle bir etmeye çalışmış' diyor. Bas bas bağırmışız ama dediklerimizi sulandırmışsınız. Az kalsın ülkemiz elden gidiyordu. Benim otobüsüm kurşunlanmış. Belki de bütün takım hayatını kaybedecekti. Bunun ciddiyetini bu odadaki herkes biliyor. Hiçbir şey devletin kudretinin önüne geçemez dedim biraz önce, devlet istese bunu bulur. Bunu biz biliyoruz. Polis mükemmel bir çalışma yapmış ama ondan sonraki seviyede savsaklanmış diyoruz. 7 senede 3 şampiyonluğum gitmiş. Koalisyon diyorlar. 'Kupa sizin, lig bizim' diyorlardı. Haluk Ulusoy ligi dizayn etti.

"KURŞUNLANMA OFSAYTIMSI GİBİ UNUTULDU"

-Sonra 13 senede 1 kere şampiyon olduk. Hak yendi. Devlete ve hükümete haykırıyorum. Ben mi gidip çözeceğim TFF'de olanları. TFF'ye kurşun atıldı, bir sarhoşun attığına inanıyor musunuz? Ofsaytımsı gibi unuttuk.

-Bahis, şike, hakemler... Birinin artık parmak basması lazım. O bahis işleri de savsaklanıyor.