Fenerbahçe çeyrek final için sahaya çıkıyor! Muhtemel 11'ler

14 Mart 2024 15:45 - Güncelleme : 14 Mart 2024 15:48

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde çeyrek finale yükselmeyi hedefleyen temsilcimiz Fenerbahçe, Union Saint Gilloise'yi deplasmanda 3-0 mağlup ederek tur için büyük avantaj sağladı.

Fenerbahçe’ye tur için alacağı her türlü galibiyet, beraberlik, bir ve iki farklı mağlubiyet yetecek.

Sarı-lacivertliler bu sezon Avrupa Kupalarında oynadığı 7 karşılaşmada 5 galibiyet alırken grup aşamasında 2 kez mağlup olmuştu. Fenerbahçe, Avrupa’da rakip fileleri 16 kez sarsarken kalesinde ise 11 gol gördü.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Mert Hakan, Cengiz, Szymanski, Tadic, Batshuayi.

Union Saint-Gilloise: Moris, Sykes, Vanhoutte, Machida, Montes, Rasmussen, Sadiki, Teklab, Puertas, Nilsson, Eckert.

FENERBAHÇE - UNİON SG RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Fenerbahçe, Belçika’da 3-0 kazandığı mücadelenin rövanşında Kadıköy'de Union Saint Gilloise'yi konuk edecek.

Nikola Dabanovic'in yöneteceği Fenerbahçe - Union Saint Gilloise maçı bugün saat 20.45’te başlayacak.

Zorlu karşılaşma Exxen platformu üzerinden canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE'DE ÜÇ EKSİK

Sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü ve Joshua King'in yanı sıra, Belçika'daki mücadelede sarı kart görerek cezalı duruma düşen Rade Krunic takımını yalnız bırakacak. Sakatlığını atlatan Becao'nun kadroya girmesi bekleniyor.

İsmail Kartal, UEFA kadrosunda yer almayan Mert Müldür, Serdar Aziz ve Serdar Dursun'u da oynatamayacak.

KANARYA TARAFTARI ÖNÜNDE KAZANIYOR

Fenerbahçe bu sezon taraftarı önünde 6 Avrupa maçına çıkarken, bu mücadelelerin hepsini kazandı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan başlayan sarı-lacivertliler, Zimbru'yu eledikten sonra Maribor'u da saf dışı bırakarak play-off turuna yükseldi. Bu turda Twente'yi geçen İsmail Kartal'ın öğrencileri, Ludogorets, Nordsjaelland ve Spartak Trnava'nın bulunduğu H Grubu'nu da lider tamamladı.

Fenerbahçe, eleme turlarında ve gruplarda oynadığı iç saha maçlarının hepsini kazanmayı başardı. 6 karşılaşmada 23 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde 4 gol gördü.