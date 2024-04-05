Fenerbahçe, Galatasaray'a sahada Süper Kupa'yı kaldırtmayacak!

05 Nisan 2024 15:52 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 15:55

Şanlırfa'ya U19 takımından 9 futbolcu ile gitmeyi planlayan Fenerbahçe, maç sırasında 6 kişiye düşerek karşılaşmayı tatil ettirmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Erol Bilecik'in Süper Kupa'ya ilişkin açıklamaları, "Galatasaray maçına 9 kişilik esame listesiyle çıkılacak ve 3 oyuncusunu bir şekilde diskalifiye edip, maçın tatil edilmesini sağlayacak" şeklinde yorumlandı.

Fenerbahçe'nin bu planla hukuki sorumluluktan ve tazminattan kurtulacağı iddia ediliyor.

MAÇ TATİL EDİLİRSE SKORU TFF AÇIKLAYACAK

Talimata göre; bir takımın maça başlaması için kadrosunda en az dokuz lisanslı oyuncu olması gerekiyor. Müsabaka esnasında herhangi bir sebeple takımın sahadaki futbolcu sayısı 6'ya düşerse maç tatil edilir.

Tatil edilen bir maçın skorunu ise resmi olarak Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu tarafından açıklanır.

MAÇ TATİL EDİLİRSE KUPA TÖRENİ OLMAYACAK!

Akşam'da yer alan habere göre; Spor hukukçuları maç tatil edildiği için müsabaka sonrası düzenlenmesi planlanan kupa törenin de gerçekleştirmeyeceğini ifade ediyor.

FENERBAHÇE TAZMİNAT TEHLİKESİNİN ÖNÜNE GEÇECEK

Fenerbahçe bu hamlesi ile birlikte ortaya çıkacak olan tazminatların da önüne geçmiş olacak.

Sarı-lacivertliler, karşılaşma günü olan 7 Nisan'da Urfa'ya gidecek. Teknik Direktör İsmail Kartal, zorlu karşılaşmadan önce Galatasaray ile birlikte yapılacak olan ortak basın toplantısına katılmayacak.

Galatasaray ise zorlu maçtan bir gün önce tam kadro Şanlıurfa'ya hareket edecek. Teknik Direktör Okan Buruk ve bir oyuncusu toplantıda yer alacak.